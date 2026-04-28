Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic que preocupa a gobiernos y bancos por su gran potencia

En lugar de ponerlo a disposición de todos los usuarios de Claude, Anthropic le dio acceso a 12 empresas tecnológicas a través del Proyecto Glasswing, que describió como “un esfuerzo por proteger el software más crítico del mundo”.

Entre ellas se encuentran el gigante de la computación en la nube Amazon Web Services, los fabricantes de dispositivos Apple, Microsoft y Google, y los fabricantes de chips Nvidia y Broadcom.

Crowdstrike, cuya actualización de software defectuosa provocó una importante interrupción global en julio de 2024 , también se encuentra entre los socios del proyecto.

Anthropic afirma haber dado acceso a Mythos a más de 40 organizaciones responsables de software crítico.

¿Por qué tanta preocupación?

Anthropic afirma que, durante las pruebas, descubrió que el modelo era muy hábil en tareas de ciberseguridad y piratería informática, superando a los humanos.

“Mythos Preview ya ha encontrado miles de vulnerabilidades de alta gravedad, incluidas algunas en todos los principales sistemas operativos y navegadores web”, afirmó Anthropic el 7 de abril.

“Dado el ritmo de progreso de la IA, no pasará mucho tiempo antes de que dichas capacidades proliferen, potencialmente más allá de los actores comprometidos con su despliegue seguro”.

Afirmó que podía localizar, sin mucha supervisión, fallos críticos que requerían una actuación inmediata en sistemas antiguos, incluida una vulnerabilidad que había estado presente en un sistema durante 27 años, y sugerir formas de explotarlos.

Algunos ministros de finanzas, banqueros centrales y financieros han expresado desde entonces su seria preocupación al respecto, temiendo que el modelo pueda socavar la seguridad de los sistemas financieros.

El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, le contó a la BBC que el proyecto Mythos se había tratado en una reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada esta semana en Washington D.C.

“Sin duda, es un asunto lo suficientemente serio como para merecer la atención de todos los ministros de finanzas”, dijo, describiendo la tecnología como una “incógnita desconocida”.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, le dijo a la BBC: “Ahora tenemos que analizar con mucha atención qué podría significar este último avance en inteligencia artificial para el riesgo de ciberdelincuencia”.

Mientras tanto, la Unión Europea ha declarado que también está en conversaciones con Anthropic sobre sus preocupaciones en torno a Mythos.

¿Qué han dicho los expertos en ciberseguridad?

Ciaran Martin, exdirector del Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido, le confirmó a la BBC a principios de esta semana que la afirmación de que Mythos podía descubrir vulnerabilidades críticas mucho más rápidamente que otros modelos de IA había “conmocionado a la gente”.

“Lo segundo es que, incluso con las vulnerabilidades existentes que conocemos, pero contra las que las organizaciones quizás no hayan aplicado parches o no estén bien protegidas, se trata de un hacker realmente hábil”, dijo.

Muchos analistas y expertos independientes en ciberseguridad aún no han podido probarlo por sí mismos y algunos siguen mostrándose escépticos respecto a las capacidades de Mythos.

El Instituto de Seguridad de la IA de Reino Unido concluyó recientemente que, si bien se trata de un modelo muy potente, su mayor amenaza se cerniría sobre los sistemas vulnerables y mal protegidos.

“No podemos afirmar con certeza si Mythos Preview sería capaz de atacar sistemas bien defendidos”, declararon sus investigadores.

Por lo tanto, donde exista una buena ciberseguridad, en teoría, este modelo debería poderse contener.