Instituto Nacional tendrá clases en línea tras amenazas de tiroteo

El Instituto Nacional realizará clases en línea desde el lunes 15 de junio, luego de la difusión de videos con amenazas de un eventual tiroteo contra el establecimiento. La medida busca resguardar a la comunidad educativa ante el potencial riesgo.

Los registros se conocieron durante la noche del jueves 11 de junio e incluían pruebas de material balístico, de acuerdo con personas cercanas al caso. Las pesquisas de la dirección y del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro apuntan a estudiantes recientemente desvinculados, quienes presuntamente actuarían en represalia por su expulsión.

El instituto ya había suspendido sus clases del viernes, tanto en la jornada de la mañana como en la tarde. La directora ejecutiva del SLEP, Paulina Retamales, informó que el organismo estableció contacto con el Ministerio Público y comenzó a tramitar una querella.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acusó una “negligencia” del SLEP por no aportar antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Santiago para respaldar una expulsión que, a su juicio, estaba justificada.

Desbordes agregó que el municipio evalúa acciones legales debido a una sucesión de episodios, entre ellos la falta de apoyo a la directora subrogante, la respuesta frente a hechos de violencia y el ataque contra un periodista en las afueras del recinto. “Esto no puede continuar”, sostuvo.