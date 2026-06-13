Prisión preventiva para seis carabineros imputados por asociación criminal en Talca

El Juzgado de Garantía de Talca decretó prisión preventiva para seis funcionarios de Carabineros, posteriormente dados de baja, imputados por integrar una asociación criminal que habría cometido diversos delitos durante este año en la capital de la Región del Maule.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, el Ministerio Público sostiene que los acusados se organizaron mientras ejercían sus funciones y utilizaron uniformes y vehículos institucionales para ejecutar los ilícitos.

Según la investigación, los funcionarios ingresaban por la fuerza a viviendas y locales comerciales bajo la apariencia de allanamientos, pese a no contar con órdenes judiciales ni encontrarse ante delitos flagrantes. Posteriormente, habrían elaborado partes policiales con antecedentes falsos y alterado sitios del suceso para justificar los procedimientos.

La Fiscalía afirmó que los imputados se apropiaban de cartones de cigarrillos, dinero y otras especies, que luego repartían entre los integrantes del grupo. El organismo persecutor les atribuye delitos de asociación criminal, robo con intimidación, robo en lugar habitado, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, tráfico de drogas y detención ilegal.

El tribunal estableció un plazo de cinco meses para desarrollar la investigación.