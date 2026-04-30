Conectividad con valor agregado: el eje del debate en foro internacional de Waiken ILW

Con foco en los desafíos y oportunidades de la nueva era digital, el foro internacional del holding technomedia Waiken ILW inició este martes en Brasil con un llamado a repensar la conectividad desde una mirada integral, donde la tecnología y el valor agregado se posicionan como ejes clave para el desarrollo.

Durante la apertura, el presidente de Waiken ILW, Darío Werthein, subrayó el potencial de la tecnología digital para generar impacto en distintas regiones, incluidas aquellas más aisladas. “El futuro se fortalece cuando actuamos como un ecosistema, creando redes entre nuestras empresas y conectando personas, ideas, tecnología y propósito”, destacó.

El debate se profundizó en el primer panel del encuentro, que reunió al vicepresidente de Waiken ILW, Lucas Werthein, junto a ejecutivos de empresas del holding vinculadas a la conectividad, como Cristiano Santana, CEO de Zaaz; Rodrigo Fernandes da Silva, especialista en internet satelital, y Manuk Masseredjian, country manager de Chile y Colombia de DIRECTV Latin America.

En ese contexto, Lucas Werthein planteó la necesidad de superar enfoques fragmentados en la industria. “Tal vez el mayor error estratégico hoy sea pensar en la conectividad de forma aislada”, señaló, agregando que “el punto central no es quién conecta a las personas, sino quién garantiza la conectividad”.

La conversación abordó la complementariedad entre distintas tecnologías, como la fibra óptica, el internet satelital —impulsado por nuevas soluciones como la constelación en órbita baja de Amazon LEO que desarrollarán DIRECTV Latin America y Sky Brasil— y las redes inalámbricas.

En esa línea, los especialistas coincidieron en que las exigencias actuales del mercado van más allá del acceso, apuntando a servicios que aseguren una experiencia de usuario robusta y continua, posicionando la conectividad como una plataforma para la innovación, el conocimiento y la generación de valor tanto en hogares como en empresas.

El foro se desarrolla en un hotel de la ciudad de Atibaia, en el estado de San Pablo, y reúne a representantes de más de 20 compañías internacionales del holding, entre ellas DIRECTV Latin América, DGO, SKY Brasil, SKY+, SKY Móvel, ZAAZ, Illumia, Overlabs, Experta Seguros, Torneos, DSPORTS y DNEWS.