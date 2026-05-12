Brasil se posiciona como eje del negocio gamer en la región con Gamescom Latam

Más que una feria de videojuegos, gamescom latam se está consolidando como uno de los principales espacios de articulación de la industria en América Latina. Desde São Paulo, el evento no solo reúne a miles de asistentes, sino que vuelve a poner en evidencia cómo Brasil se posiciona como un centro estratégico donde convergen desarrollo, inversión y comunidad.

En cinco días, la edición 2026 superó los 154 mil visitantes, con más de 400 juegos en exhibición y alrededor de 60 lanzamientos. Pero más allá de la magnitud, lo que termina definiendo su relevancia no está en la escala, sino en el tipo de interacción que el evento facilita: reuniones, acuerdos y conexiones que difícilmente ocurren en otros contextos de la región.

A esto se suma una programación activa de charlas y paneles que también refleja esta lógica de optimización e innovación. El evento cuenta con dos escenarios principales, cada uno dividido en dos, lo que permite la realización de hasta cuatro charlas simultáneas. Cada asistente utiliza audífonos individuales para seleccionar y escuchar la conversación de su interés, pudiendo incluso cambiar entre canales en tiempo real.

Más allá de lo funcional, este sistema no solo optimiza el uso del espacio, sino que aporta una estética más tecnológica y ordenada, alineada con el tipo de industria que representa.

Esa misma lógica se extiende a su carácter internacional. Las charlas se desarrollan principalmente en portugués e inglés, mientras delegaciones de 59 países, incluyendo Canadá, Italia, Sudáfrica, Argentina y Chile, conviven en un mismo espacio que ya no mira a la región como un mercado emergente, sino como un actor relevante dentro de la industria global.

En ese contexto, la participación chilena, impulsada por ProChile, permite que estudios locales presenten prototipos y proyectos en desarrollo, abriendo oportunidades concretas en un entorno altamente competitivo.

A nivel discursivo, uno de los momentos más relevantes fue el panel moderado por la Asociación de Mujeres en la Industria de los Videojuegos Chile, centrado en cómo construir carrera en un entorno inestable. La conversación puso énfasis en habilidades blandas, resiliencia y adaptación, tres conceptos que hoy no solo definen trayectorias profesionales, sino también la sostenibilidad de la industria.

Networking acelerado: la industria en 20 minutos

El corazón real del evento, que se desarrolló entre el 29 de abril y el 3 de mayo de este año, no está necesariamente en los impresionantes stands, sino en sus espacios de networking y en las conversaciones que logra activar.

En el área B2B, el evento reunió a más de 1.100 empresas, 700 estudios y generó más de 13 mil reuniones de negocios. Pero más allá del número, lo relevante es cómo ocurren. Durante toda la jornada, mesas de trabajo se mantienen completamente ocupadas. En bloques de 20 minutos, estudios, publishers, inversionistas, organismos públicos, ONG y asociaciones gremiales logran reunirse, presentar proyectos y abrir diálogos que, en otros escenarios, tomarían meses en concretarse.

Este formato no solo optimiza el tiempo: también democratiza el acceso. Permite que estudios emergentes compartan espacio con actores consolidados, generando un ecosistema donde la colaboración deja de ser discurso y pasa a ser práctica.

A esto se suman instancias como mixers y encuentros de comunidades, donde el foco está en potenciar talento, no necesariamente desde la lógica comercial inmediata, sino desde la construcción de redes.

Un ejemplo concreto fue el encuentro organizado por LatinX in Gaming, junto a la asociación peruana Sanda y el equipo de IGDA São Paulo. La instancia reunió a desarrolladores, representantes de gobierno y organizaciones del sector con un objetivo claro: generar vínculos directos que permitan escalar proyectos más allá de sus mercados locales.

En ese tipo de espacios es donde gamescom latam deja de ser evento y empieza a operar como infraestructura de industria.

Escala e industria: marcas globales y respaldo país

La magnitud del evento también se refleja en la presencia de más de 1.200 marcas y 120 socios, consolidando un ecosistema que va mucho más allá del entretenimiento. La presencia de grandes actores refuerza el posicionamiento del evento. Empresas como Electronic Arts, AMD, Riot Games, ASUS, Warner Bros Games, Supercell, Roblox y TCL dan cuenta de un ecosistema que abarca desde infraestructura tecnológica hasta plataformas y contenidos.

En particular, el despliegue de hardware de AMD y ASUS deja ver cómo el desarrollo tecnológico se ha convertido en una pieza crítica del crecimiento del sector: equipos de alto rendimiento, configuraciones de última generación y una creciente tendencia hacia la personalización. Hoy, los PCs, especialmente de escritorio, no son solo herramientas, sino espacios de identidad, donde iluminación, accesorios y componentes visibles reflejan la cultura gamer contemporánea.

Pero esta escala no es solo privada. La presencia del Gobierno de Brasil y de la Ciudad de São Paulo atraviesa todo el evento, con activaciones, señalética y espacios dedicados a destacar el atractivo turístico y cultural del país. Este encuentro gamer no solo ocurre en Brasil: también lo proyecta.

Brasil, fútbol y gaming: una alianza estratégica

En ese contexto, uno de los anuncios más relevantes fue la alianza entre Electronic Arts y la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, presentada durante el evento.

El acuerdo de licencia y marketing multianual permitirá integrar de forma más profunda el fútbol brasileño en EA Sports FC 26 y su versión mobile, reforzando la conexión entre el videojuego y una de las culturas futboleras más influyentes del mundo.

La iniciativa se suma a un ecosistema que ya incluye más de 20.000 jugadores, más de 750 clubes y equipos nacionales, y más de 120 estadios, consolidando una estrategia que cruza deporte, entretenimiento y audiencias digitales.

A esto se suma el desarrollo de competiciones vinculadas a la CONMEBOL eLibertadores, donde el cruce entre fútbol, gaming y esports abre nuevas oportunidades de negocio y engagement en la región.

Una real plataforma

Con miras a una tercera edición para 2027, gamescom latam refleja un cambio de escala en la industria latinoamericana. Ya no se trata solo de consumo o representación simbólica, sino de participación activa en toda la cadena de valor: desarrollo, financiamiento, distribución y comunidad.

La clave está en cómo estos elementos se conectan. Y en ese sentido, el evento funciona como un catalizador: acelera procesos, reduce distancias y genera oportunidades concretas.

Latinoamérica ha sido históricamente vista como un mercado emergente. Instancias como esta sugieren algo distinto: una región que comienza a estructurarse como industria.

Y Brasil, hoy, no solo participa de esa conversación. La está liderando.