Diputada Castillo (DC) y Ley Miscelánea: Gobierno “no está considerando” advertencias del CFA

La diputada DC Priscilla Castillo, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, criticó la forma en que el Gobierno ha enfrentado las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto de la Ley Miscelánea o proyecto de Reconstrucción Nacional.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la parlamentaria sostuvo que el Ejecutivo no estaría considerando seriamente las observaciones del organismo técnico. “Yo creo que para el Gobierno es como un dato solamente, no lo está considerando”, afirmó.

Castillo señaló que el CFA fue “súper estricto” al advertir sobre los riesgos fiscales del proyecto y recordó que el organismo apuntó a la necesidad de combinar crecimiento económico con nuevos ingresos permanentes y eficiencia en el gasto público.

“También requiere nuevos ingresos permanentes a gastos permanentes del Estado, eficiencia del gasto público y control de la evasión y la elusión, y de eso la reforma no hace mención alguna”, sostuvo.

La diputada agregó que el proyecto genera un desequilibrio fiscal debido a las rebajas tributarias contempladas. “Cada una de las medidas apuntan a rebajar los impuestos de las empresas, a disminuir el ingreso fiscal y a no considerar el equilibrio de la balanza fiscal”, afirmó.

En esa línea, insistió en que el Ejecutivo “no está considerando como corresponde las medidas que está planteando el Consejo Fiscal Autónomo”.

Las declaraciones de Castillo se producen luego de que la oposición y sectores no oficialistas ingresaran cerca de 1.300 indicaciones al proyecto impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Sobre el futuro legislativo de la iniciativa, la parlamentaria explicó que el texto aún debe pasar por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, además de continuar posteriormente su tramitación en el Senado.

Sin embargo, se mostró pesimista respecto a la posibilidad de introducir modificaciones sustantivas. “De guata, yo siento que no va a ser así”, señaló al ser consultada sobre eventuales cambios profundos al proyecto.

“No van a ser grandes transformaciones que nos hagan encantarnos de nuevo con el proyecto y decir que este proyecto le hace bien a Chile”, añadió.

Finalmente, Castillo estimó que el oficialismo terminará imponiendo su mayoría parlamentaria durante la tramitación. “Por temas matemáticos, por cantidad de votos, yo creo que eso va a pasar”, concluyó.