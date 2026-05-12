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Usach suspende clases y actividades tras fallecimiento de estudiante al interior del campus PAÍS Archivo

Usach suspende clases y actividades tras fallecimiento de estudiante al interior del campus

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La universidad cerró el campus y activó apoyo psicológico luego de la muerte de un estudiante de 21 años en la Facultad de Administración y Economía.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Universidad de Santiago suspendió todas sus actividades académicas y administrativas tras la muerte de un estudiante de 21 años al interior del campus. Según antecedentes preliminares, el joven cayó desde el séptimo piso de la Facultad de Administración y Economía y no habría intervención de terceros. La institución activó mecanismos de apoyo psicológico y decretó el cierre del recinto en señal de duelo.
Desarrollado por El Mostrador

La Universidad de Santiago de Chile (Usach) suspendió este martes todas sus actividades académicas y administrativas luego del fallecimiento de un estudiante al interior del campus universitario.

De acuerdo con antecedentes preliminares, se trata de un joven de 21 años que cayó desde el séptimo piso de la Facultad de Administración y Economía.

Según la información conocida hasta ahora, no habría intervención de terceros en el hecho.

La situación generó conmoción entre estudiantes y funcionarios, lo que llevó a la universidad a cerrar el recinto y activar protocolos de acompañamiento.

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A través de un comunicado, el rector subrogante de la Usach, Cristián Muñoz, expresó las condolencias de la institución y confirmó la suspensión de actividades.

“Debido a esta situación, y en señal de duelo y respeto hacia la persona fallecida, su entorno cercano y a la comunidad en su conjunto, se ha determinado la suspensión de actividades académicas a partir de las 11:15 horas y de las actividades administrativas a partir de las 12:00 horas, junto con el cierre del campus”, señaló.

La universidad informó además que se mantendrá operativo el Centro de Salud y la Unidad de Bienestar Psicológico Estudiantil para entregar apoyo y contención a la comunidad universitaria.

“Informamos que la Universidad ha activado los mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional dirigidos a estudiantes, funcionariado y equipos académicos, con el propósito de brindar contención y orientación en este difícil momento”, indicó la casa de estudios.

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