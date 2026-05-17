Resiliencia digital: talento para un país conectado

En el Día Mundial de las Telecomunicaciones, cobra relevancia mirar más allá de cobertura, velocidad o inversión, y es clave preguntarnos: ¿Qué tan preparados estamos para sostener la vida digital que hemos construido? En la economía digital, la conectividad dejó de ser ventaja competitiva para convertirse en condición básica de funcionamiento. Cuando una red cae, un data center se interrumpe o una falla energética afecta servicios críticos, no se detiene solo la tecnología, se tensionan la productividad, la educación, la salud, la logística y la confianza pública.

Frente a ese escenario, Chile no parte de cero. Como país, nos hemos destacado por el desarrollo de una infraestructura de primer nivel que hoy se busca profundizar con decisión, impulsando un plan para triplicar la industria de data centers en cinco años —de 198 MW en 2023 a una meta que atrae más de US$2.500 millones en inversiones—, avanzar en alianzas tecnológicas de primer nivel y poner en marcha una política nacional para avanzar en IA. A eso se suma que a enero de 2026 el país superó los 10,1 millones de conexiones 5G y el 84,1% de los hogares cuenta con fibra óptica. La dirección es clara: Chile quiere ser protagonista y no espectador de la economía digital. Y con esa ambición vienen nuevas exigencias. Más servicios en línea, más datos, más automatización y más demanda energética obligan a mirar la conectividad como un ecosistema crítico, donde redes, data centers, nube, ciberseguridad y energía deben funcionar coordinadamente. El desafío es más que construir esa infraestructura, es tener las capacidades humanas para gestionarla, operarla y darle continuidad.

La resiliencia digital no se construye solo con más infraestructura, sino con mejores capacidades. Podemos desplegar más fibra, ampliar la nube o atraer inversiones en data centers, pero si no formamos talento capaz de diseñar redes robustas, anticipar riesgos, gestionar incidentes y proteger datos, ampliaremos nuestra dependencia más rápido que nuestra capacidad de respuesta.

La formación de talento es una pieza estratégica del desarrollo. La economía digital necesita perfiles que combinen telecomunicaciones, ciberseguridad, datos, automatización, energía, gestión y pensamiento sistémico. Técnicos y profesionales capaces de entender que una falla tecnológica es más que un problema informático, es también operacional, productivo y social. El World Economic Forum advierte que el 44% de las habilidades laborales cambiará hacia 2030: esa transformación ya está ocurriendo, y Chile necesita que su sistema formativo la anticipe, no que la persiga.

Si queremos un Chile competitivo en la economía digital, debemos dejar de mirar infraestructura y capital humano como conversaciones aisladas. La verdadera resiliencia digital nace cuando ambas dimensiones avanzan juntas. En un mundo conectado, la pregunta ya no es solo cuánta tecnología somos capaces de desplegar, sino cuántas personas somos capaces de formar para sostenerla, protegerla y hacerla útil. Porque, al final, la resiliencia digital no se juega únicamente en servidores o redes: se juega, sobre todo, en el talento que le da sentido y continuidad.