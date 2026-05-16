Del discurso de Radic en el Pritzker a la ovación de Martelli en Cannes

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¡Hola! La próxima semana habrá una nueva conmemoración del 21 de mayo y un feriado que –sándwich mediante– muchos aprovecharán para escaparse a la playa (o a la montaña) para estrechar lazos y hacer amigos.

También les cuento que El Mostrador suma un nuevo newsletter: Aquí Biobío, que recomiendo desde ya, para estar al tanto de lo más importante que ocurre en esa región de Chile.

En cuanto a los eventos culturales, este viernes partió en Lo Barnechea la Cumbre de Ideas, que durará tres días, con más de 20 actividades abiertas al público –incluyendo charlas, música, cine, literatura, ciencia y experiencias en la montaña– en distintos espacios de la comuna. Participarán destacadas figuras, como la astrónoma María Teresa Ruiz, el geógrafo Marcelo Lagos, el escritor Gabriel León y el poeta Cristián Warnken, entre otros.

Además, en esta edición: la presencia de Chile en Cannes, un estreno absoluto en la Gran Sala Sinfónica y el neandertal dentista.

Bonus track: la entrevista de Tatiana Oliveros al cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, director de la extraordinaria película El agente secreto.

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ECONOMÍA CREATIVA Y LOS AJUSTES

La polémica generada por la presencia y el discurso del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, en un evento sobre la economía creativa en el GAM, dejó al descubierto cómo los ajustes están afectando a una de las ramas del sector.

El Programa de Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos del ministerio sufrió un recorte de -62,8% , según un reporte del Observatorio de Políticas Culturales (OPC).

, según un reporte del Observatorio de Políticas Culturales (OPC). “Durante mucho tiempo las industrias creativas fueron vistas solo desde su dimensión cultural, pero hoy son también un motor de innovación, empleo y desarrollo económico”, comenta Leonidas Ibarra, director de Innovación y Emprendimiento Usach.

La nota completa sale este domingo en El Mostrador.

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CHILE EN CANNES

Chile inició su participación en el festival de cine de Cannes, que se desarrolla desde el pasado martes y se extenderá hasta el 24 de mayo, donde el cineasta neozelandés Peter Jackson recibió la Palma de Oro de Honor. Por lo pronto, Manuela Martelli fue ovacionada este jueves en el estreno mundial de su cinta El deshielo.

La semana pasada hubo una reunión en la Residencia de Francia en Santiago para despedir a la delegación chilena que partió rumbo a la 79ª edición del evento, según informó el Instituto Francés de Chile.

para despedir a la delegación chilena que partió rumbo a la 79ª edición del evento, según informó el Instituto Francés de Chile. Entre otros participantes, el país estará representado en las exhibiciones por las cineastas Martelli y Dominga Sotomayor, mientras su colega Diego Céspedes será parte del jurado del prestigioso certamen.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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LA ESTRATEGIA DE NETFLIX PARA CHILE

Netflix detalló su estrategia para Chile, según un artículo publicado esta semana por el diario La Tercera.

Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos de Netflix para Latinoamérica, hizo un balance de sus producciones originales y abordó la controversia alrededor de la serie inspirada en el caso Matute Johns. También reveló por qué desistieron de hacer La casa de los espíritus.

y abordó la controversia alrededor de la serie inspirada en el caso Matute Johns. También reveló por qué desistieron de hacer La casa de los espíritus. “Es un país en el que estamos apenas empezando a encontrar nuestro camino y nuestro sitio, pero cada año hacemos un poquito más, y estamos muy contentos”,fue uno de sus comentarios.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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EL POÉTICO DISCURSO DE RADIC AL RECIBIR EL PRITZKER

Esta semana se realizó en México la ceremonia de entrega del Premio Pritzker, conocido coloquialmente como el “Nobel de la Arquitectura”. El chileno Smiljan Radic había sido anunciado hace unos meses como el ganador 2026, consagrando su arquitectura con el más alto honor para la profesión.

Las actividades de esta semana incluyeron una charla en la Universidad Autónoma de México, además de la ceremonia oficial, celebrada el martes en el Castillo de Chapultepec .

. “ Quiero agradecer a la luz oscura que habita el salón del Palacio de la Asamblea en Chandigarh . A su techo teñido por el humo de fogatas primitivas que Le Corbusier parecía buscar en sus dibujos. Gracias al interior de la legendaria iglesia de San Salvatore, en Rialto, con sus cúpulas alineadas como si fueran una fábrica de enormes focos de luz”, fue parte del discurso del galardonado.

. A su techo teñido por el humo de fogatas primitivas que Le Corbusier parecía buscar en sus dibujos. Gracias al interior de la legendaria iglesia de San Salvatore, en Rialto, con sus cúpulas alineadas como si fueran una fábrica de enormes focos de luz”, fue parte del discurso del galardonado. “Gracias al dibujo de una pequeña embarcación en la isla de Limuy, grabado con líneas delicadas sobre una tabla de madera en la iglesia de Detif y descubierto en 1997. Gracias al eco de ese dibujo –una barca vista desde la popa– grafiteado sobre el marco de piedra del Ospedale, en Venecia, y también a su fachada, con sus leones en falsa perspectiva”.

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CRÍTICA DE CINE: UN AMOR OBSESIVO

El crítico de cine Juan Marín vio Obsession y la comentó en El Mostrador. A su juicio, una de las grandes sorpresas del terror de este año.

Tan inquietante como divertida , dirigida por Curry Barker, quien proviene del mundo de los sketches de YouTube, se trata de una obra intensa, con toques de humor, que reflexiona de manera perturbadora sobre los conflictos amorosos.

, dirigida por Curry Barker, quien proviene del mundo de los sketches de YouTube, se trata de una obra intensa, con toques de humor, que reflexiona de manera perturbadora sobre los conflictos amorosos. “La historia gira en torno al desesperado anhelo romántico de un joven por su amor platónico de toda la vida, Niki. Para que ella se enamore de él, recurre a una suerte de hechizo que tendrá consecuencias siniestras: la joven se vuelve irracionalmente obsesiva hasta transformarse en una auténtica pesadilla”, escribe Marín.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

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ESTRENO ABSOLUTO EN GRAN SALA SINFÓNICA

Maestros solistas es el nombre del concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará este sábado, a las 19:30 horas, en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El programa, que contará con el regreso del director invitado Luis Toro Araya, abrirá con el estreno absoluto del Concierto para trombón, violín y orquesta , del compositor chileno Ignacio Teillerie, obra que tendrá como solistas al concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Alberto Dourthé, y el trombón bajo del elenco, Obeed Rodríguez.

, del compositor chileno Ignacio Teillerie, obra que tendrá como solistas al concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Alberto Dourthé, y el trombón bajo del elenco, Obeed Rodríguez. En tanto, la segunda parte estará dedicada a la monumental obra Una Sinfonía Alpina, de Richard Strauss.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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PREMIO A LA SECUENCIACIÓN DEL ADN

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros de la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, que permite llevar a cabo este proceso de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala, han sido galardonados este miércoles 13 de mayo con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.

Los avances de estos científicos “ han impulsado el diagnóstico clínico y la investigación en biología, biomedicina, medicina forense y ecología ”, expresó en su fallo el jurado del premio, concedido por la Fundación Princesa de Asturias, heredera del trono español, informó DW.

”, expresó en su fallo el jurado del premio, concedido por la Fundación Princesa de Asturias, heredera del trono español, informó DW. Klenerman y Balasubramanian, profesores en la Universidad de Cambridge, inventaron juntos la secuenciación de ADN de nueva generación (NGS), y cofundaron a finales del pasado siglo una empresa para que su tecnología estuviese al alcance de todo el mundo, actualmente Solexa-Illumina, a la que se unió también el biofísico Pascal Mayer, cuyos descubrimientos contribuyeron al desarrollo de esta nueva tecnología.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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NEANDERTAL DENTISTA

Los neandertales poseían los conocimientos para identificar una infección dental y la destreza motora para taladrar la parte dañada con herramientas de piedra, según atestigua un diente de hace casi 60 mil años hallado en la cueva de Chagyrskaya, en Rusia.

Esta sería la prueba más antigua del cuidado dental complejo y la primera fuera del Homo sapiens , indica un estudio liderado por la Academia de Ciencias de Rusia y que publica Plos One.

, indica un estudio liderado por la Academia de Ciencias de Rusia y que publica Plos One. Los hallazgos arqueológicos han demostrado que los neandertales utilizaban palillos para eliminar los restos de comida de los dientes y que podrían haber utilizado plantas medicinales, pero el alcance de sus capacidades médicas no está claro.

y que podrían haber utilizado plantas medicinales, pero el alcance de sus capacidades médicas no está claro. La nueva investigación describe un diente de neandertal que sufrió modificaciones físicaspara tratar una infección. En concreto, un orificio profundo en el centro que se adentra en la cavidad pulpar para retirarla.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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EL AGENTE SECRETO: CINE Y MEMORIA

Tatiana Oliveros estuvo en los Premios Platino en México y conversó con Kleber Mendonça Filho, director de la extraordinaria película El agente secreto, que retrata los años de la dictadura militar brasileña y estuvo nominada al Oscar.

En la conversación, el cineasta reflexionó sobre memoria, las dictaduras y las heridas históricas que conectan a Brasil con Latinoamérica. La cinta fue una de las grandes ganadoras de los Premios Platino 2026 y consolidó el impacto internacional del nuevo cine político brasileño.

que conectan a Brasil con Latinoamérica. La cinta fue una de las grandes ganadoras de los Premios Platino 2026 y consolidó el impacto internacional del nuevo cine político brasileño. “Creo que el cine de memoria es un género muy importante del cine. El cine es memoria. Cada imagen es un cuadro, es una memoria. Y cuando hay una asociación muy clara con la historia política o la historia de un país, tienes no solamente una idea muy fuerte de cine, sino también una asociación con dramas humanos que son universales”, fue una de las cosas que le dijo.

La entrevista completa salió este sábado en El Mostrador. Puedes leerla AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

EXPOSICIÓN SOBRE ESTIBADORES EN IQUIQUE

El archivo inédito del reconocido dirigente portuario iquiqueño Jorge Silva Berón será el eje de la exposición “Diez Mil Toneladas al Hombro”, muestra compuesta por tres obras de gran formato que reinterpretan más de un siglo de historia del trabajo marítimo-portuario chileno desde el arte contemporáneo.

La muestra se inauguró este viernes, en el Museo Regional de Iquique.

Más información AQUÍ.

TEATRO EN VALPARAÍSO

Enmarcada en la conmemoración del Mes del Teatro, el Centro Cultural IPA y su Sala Teatro será el espacio en donde se presentará este miércoles 20 de mayo a las 19:00 hrs. la obra “Inextinguible”, que narra la historia de un hombre que insiste en traer al presente el recuerdo de su hermano, fallecido en el incendio de la cárcel de San Miguel.

Desde una urgencia emocional profunda, el relato se construye como una advertencia: la tragedia no pertenece únicamente al pasado, sino que puede repetirse en cualquier momento. A través de esta experiencia, la puesta en escena expone críticamente una realidad social en la que la pobreza es invisibilizada e incluso “eliminada”.

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FESTIVAL DE CINE LEBU

El Festival Internacional de Cine de Lebu, CINELEBU, uno de los eventos audiovisuales más importantes del país y calificador de cortometrajes para los Premios Oscar y Goya, se prepara para celebrar su 26ª edición.

El certamen se desarrollará del 22 al 29 de mayo en Lebu y Concepción, en la Región del Biobío. Uno de los hitos de esta edición será el homenaje a la destacada actriz nacional Teresita Reyes, instancia que incluirá el lanzamiento del libro Ahora que no estás, escrito por su hija Teresita Giacaman.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!