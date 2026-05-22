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La IA gana espacio en la orientación vocacional y ya suma más de 470 mil conversaciones Digital Créditos: El Mostrador.

La IA gana espacio en la orientación vocacional y ya suma más de 470 mil conversaciones

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Por: Agenda País

Con más de 72 mil usuarios y 470 mil conversaciones en su primer año, la plataforma de orientación vocacional basada en Inteligencia Artificial entrega recomendaciones académicas y laborales en tiempo real, buscando apoyar decisiones informadas y reducir la deserción en educación superior.

Elegir qué estudiar o qué curso realizar para especializarse sigue siendo una de las decisiones más complejas para miles de jóvenes. Con ese desafío en mente, INACAP desarrolló el primer chat de orientación vocacional basado en Inteligencia Artificial en Chile, una herramienta creada para apoyar a personas desde los 13 años en la búsqueda de alternativas académicas y profesionales.

A un año de su lanzamiento, la plataforma ya supera los 72 mil usuarios y acumula más de 470 mil conversaciones. Disponible de manera gratuita, libre y en tiempo real en INACAP, el sistema entrega orientación sobre toda la oferta de educación superior, incluyendo carreras técnico-profesionales y universitarias, facilitando así una toma de decisiones más informada sobre el futuro académico y laboral.

En un escenario donde, de acuerdo con cifras del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Ministerio de Educación, un 23,5% de los estudiantes abandona la educación superior durante su primer año, esta iniciativa surge como una herramienta de apoyo para promover decisiones académicas más informadas y fortalecer las trayectorias formativas de los futuros estudiantes.

En ese contexto, el rector de INACAP, Lucas Palacios, destacó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas que faciliten la orientación vocacional y el acceso a información para la toma de decisiones académicas y laborales. “En un contexto social, económico y tecnológico en constante cambio, es fundamental que las personas puedan contar con herramientas que faciliten el acceso a información oportuna y relevante para la toma de decisiones sobre el futuro. La orientación vocacional hoy exige nuevas formas de acompañamiento, que integren tecnología y amplíen las oportunidades, permitiendo a quienes están definiendo qué estudiar hacerlo con mayor claridad y proyección laboral. Este orientador es un bien público, gratuito y accesible, que refleja nuestro compromiso con generar más y mejores oportunidades y aportar al desarrollo del país”, agregó.

Créditos: Cedida.

Tecnología al servicio de la orientación vocacional

“Hola! Soy el Orientador IA de INACAP y estoy aquí para ayudarte a conocer nuestras carreras para que puedas tomar una decisión informada a la hora de postular. ¿Ya sabes qué carrera o curso quieres estudiar o aún estás decidiendo?” es el mensaje con el que comienza la interacción en esta plataforma desarrollada por INACAP.

A partir de preguntas simples sobre intereses, habilidades y proyecciones laborales, el asistente virtual, que funciona como un “coach” vocacional basado en Inteligencia Artificial, entrega recomendaciones de formación profesional, información sobre campos laborales, títulos más comunes y ejemplos de empresas o industrias donde los usuarios podrían desarrollarse laboralmente.

Disponible las 24 horas del día y durante toda la semana, la herramienta busca acompañar a los usuarios en una de las decisiones más relevantes de su vida académica y profesional. A través de esta iniciativa, INACAP apunta a fortalecer la toma de decisiones informadas, reducir los cambios de carrera, mejorar la retención estudiantil y favorecer trayectorias formativas más exitosas, tanto en el ámbito técnico como profesional.

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