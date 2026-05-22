La IA gana espacio en la orientación vocacional y ya suma más de 470 mil conversaciones

Elegir qué estudiar o qué curso realizar para especializarse sigue siendo una de las decisiones más complejas para miles de jóvenes. Con ese desafío en mente, INACAP desarrolló el primer chat de orientación vocacional basado en Inteligencia Artificial en Chile, una herramienta creada para apoyar a personas desde los 13 años en la búsqueda de alternativas académicas y profesionales.

A un año de su lanzamiento, la plataforma ya supera los 72 mil usuarios y acumula más de 470 mil conversaciones. Disponible de manera gratuita, libre y en tiempo real en INACAP, el sistema entrega orientación sobre toda la oferta de educación superior, incluyendo carreras técnico-profesionales y universitarias, facilitando así una toma de decisiones más informada sobre el futuro académico y laboral.