Al Pan Pan: analizamos las victorias y derrotas de la semana para La Moneda

Estos días han sido de dulce y agraz para el Gobierno. Por un lado, está el cambio de gabinete a solo 69 días de gestión, con la salida de la ministra vocera Mara Sedini y de la titular de Seguridad, Trinidad Steinert.

Pero, por otro lado, está la aprobación en la Cámara Baja del proyecto de Reconstrucción Nacional. Ahora, la llamada megarreforma avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado.

En la Cámara Alta, las fuerzas están más equiparadas y la DC puede jugar un rol clave. Sin embargo, esta tienda ya anunció su negativa a la propuesta estrella del presidente José Antonio Kast.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos esta situación con el filósofo, analista político y académico de la Facultad de Derecho de la UDP, Hugo Herrera.

Además, conversamos sobre la gestión de Trinidad Steinert durante su paso por el cargo de ministra de Seguridad, con el editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso.