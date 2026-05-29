Cómo la inteligencia artificial está definiendo el futuro del comercio electrónico

El comercio electrónico ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, impulsada principalmente por la digitalización, los cambios en los hábitos de consumo y, más recientemente, por la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Otra gran transformación ha sido el predominio del smartphone. Actualmente, una parte significativa de las compras online se realiza desde dispositivos móviles. Diversos especialistas debatieron el presente y futuro de la transformación digital del comercio de Chile en una nueva edición de Shopify Day Chile 2026.

Durante la jornada, George Lever, gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, destacó que el comercio electrónico es actualmente uno de los sectores más dinámicos de la economía chilena, creciendo muy por sobre las industrias tradicionales y recuperando tasas de expansión de doble dígito tras la contracción post pandemia.

Según detalló Lever, el crecimiento del eCommerce está impulsado por consumidores cada vez más intensivos en sus compras online, nuevas herramientas tecnológicas y una adopción digital cada vez más transversal. En paralelo, advirtió que la inteligencia artificial comenzará a jugar un rol clave en productividad, competitividad y crecimiento económico.

“Hoy el comercio electrónico es relevante en el crecimiento de ciertos comercios y, por lo tanto, también en el crecimiento de la economía. Gracias al comercio electrónico, las cifras del PIB no son tan negativas como pudieron haber sido. Y con la inteligencia artificial probablemente va a pasar algo parecido. Si queremos pasar de crecer al 2% a tasas más cercanas al 4%, sin inteligencia artificial eso no va a pasar. Todos estamos usando IA, pero la aplicación productiva y transaccional todavía está muy lejana, y ese es parte del desafío que enfrentamos como sector productivo, educacional y laboral”, sostuvo Lever.

La transformación del comercio con Inteligencia Artificial

Gracias a la IA, los consumidores reciben recomendaciones basadas en sus búsquedas, compras anteriores, ubicación geográfica e incluso en tendencias de comportamiento similares a las de otros usuarios.

En este contexto, Antonio Martínez Bretón, líder de desarrollo de partners para Latinoamérica en Shopify, presentó cómo las plataformas de comercio están adaptándose a un escenario donde la inteligencia artificial jugará un rol central en las interacciones entre marcas y consumidores.

Martínez profundizó que el sector está preparándose para lo que se denomina “comercio agéntico”: un modelo donde asistentes de IA no solo recomiendan productos, sino que pueden ejecutar transacciones de forma autónoma, sin pasar por checkouts tradicionales.

“La inteligencia artificial no está para sustituir trabajos, pero sí para sustituir tareas. Mientras más repetitiva es una tarea, mejor aplicación tiene la IA, y ese tiempo y recursos las marcas pueden reinvertirlos en crecer y desarrollar mejor sus negocios”, explicó Martínez Bretón.

La aplicación actual en empresas

A lo largo de la jornada, founders, ejecutivos y especialistas compartieron experiencias concretas sobre cómo están incorporando inteligencia artificial en distintas áreas: marketing, contenido, atención al cliente, performance y operaciones. Las presentaciones reflejaron tanto las oportunidades como los desafíos asociados a esta nueva etapa de transformación tecnológica.

Kika Escobar, Founder de MDA y TheKickass Company, afirmó que espacios como el Shopify Day son fundamentales para que el ecosistema de eCommerce chileno avance colectivamente.

“Eventos como este permiten que los emprendedores, expertos y las plataformas conversen sobre los desafíos reales que enfrentamos en el mercado. La IA no es una tendencia, no es una moda… ya está aquí y necesitamos que toda la cadena funcione. Que desde los más chicos hasta las grandes marcas, sepan y entiendan cómo adaptarse”, expresó Escobar.

Infraestructura y competividad

Desde Milimetrix, la empresa de consultoría subrayó la importancia de que las conversaciones sobre tecnología, comunicación y negocios se profundicen en un escenario donde la inteligencia artificial ya comenzó a redefinir la manera en que las marcas crecen y compiten.

Tomás Varela, CEO de Milimetrix, enfatizó que el factor diferenciador ya no está en el acceso a la tecnología, sino en cómo las empresas organizan y estructuran su información para que la IA pueda procesarla eficientemente.

“La pregunta ya no es quién tiene acceso a inteligencia artificial, porque esa herramienta la va a tener todo el mundo. La diferencia va a estar en qué tan ordenado está un negocio para que la IA lo pueda entender. Cuando quien compara productos es un agente, ya no basta con la foto más linda o con tener más presupuesto: gana la marca que tiene mejor información, mejor estructura y más capacidad de adaptarse a esta nueva lógica del comercio”, concluyó Varela.