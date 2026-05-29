INE: Desempleo llega a 9,1% en febrero-abril y alcanza su mayor nivel desde mediados de 2021

La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 9,1% durante el trimestre febrero-abril de 2026, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Se trata del nivel más alto desde el trimestre abril-junio de 2021, cuando el indicador marcó 9,5%, y extiende a 40 los meses consecutivos con un desempleo superior al 8%.

El indicador registró un alza de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, explicada porque el crecimiento de la fuerza de trabajo (1,0%) superó al de las personas ocupadas (0,7%), acompañado de la creación de 68.299 empleos.

“Las personas desocupadas aumentaron 4,1%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,3%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,6%)”, anotaron desde el INE. De esta forma, el número total de desocupados llegó a 944.794, la cifra más alta desde el trimestre septiembre-noviembre de 2020.

La tasa de participación se situó en 62,3%, con un incremento de 0,1 pp. en un año, y la tasa de ocupación alcanzó 56,7%, sin variación en igual período. La población fuera de la fuerza de trabajo creció 0,7%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (2,1%) y las inactivas habituales (0,3%).

Aumenta desocupación en mujeres

Por sexo, la brecha se amplió. La tasa de desocupación femenina llegó a 10,5%, con un aumento de 0,8 pp. en doce meses como consecuencia de un alza de 2,1% en la fuerza de trabajo femenina, frente a un avance de 1,3% en las mujeres ocupadas. Las desocupadas se expandieron 10,1%, incididas por las cesantes (10,2%) y quienes buscaban trabajo por primera vez (8,7%). Las tasas de participación y ocupación de las mujeres se ubicaron en 53,4% y 47,8%, con incrementos de 0,6 pp. y 0,2 pp., respectivamente.

En los hombres, en cambio, la desocupación bajó 0,2 pp., hasta 8,0%, con una fuerza de trabajo que creció 0,2% y una ocupación masculina que subió 0,3%. Los desocupados hombres descendieron 1,3%, incididos únicamente por los cesantes (-2,9%), mientras que su participación y ocupación cayeron 0,5 pp. y 0,3 pp. respectivamente, situándose en 71,6% y 65,9%.

La estimación del total de personas ocupadas creció 0,7% en un año, impulsada por los sectores de actividades de salud (5,9%), industria manufacturera (4,1%) y actividades profesionales (10,5%). Por categoría ocupacional, el alza se concentró en asalariados informales (9,5%) y trabajadores por cuenta propia (3,9%).

Informalidad laboral

La tasa de ocupación informal se situó en 26,8%, con un incremento de 1,0 pp. en un año. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,6% y 25,4%, con variaciones en doce meses de 1,3 pp. y 0,7 pp., respectivamente.

Las personas ocupadas informales aumentaron 4,5%, incididas tanto por las mujeres (6,1%) como por los hombres (3,1%). Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a comercio (7,7%) e industria manufacturera (16,1%), mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por asalariadas privadas (8,8%) y trabajadoras por cuenta propia (1,3%).

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre febrero-abril 2026 alcanzó 9,7%, aumentando 0,2 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 0,5%. Según sector económico, industria manufacturera (9,1%), actividades profesionales (13,8%) y comercio (2,8%) presentaron las mayores incidencias positivas.