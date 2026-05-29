Alerta: “Ley de soplonaje” golpea seguridad, infancia y salud de los chilenos
En este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar, te contamos que la llamada “indicación del soplonaje” es cuestionada por sus posibles efectos en salud pública, educación, seguridad y derechos de niños migrantes.
Expertos, ministros y exministros advierten que la indicación migratoria que obligaría a colegios, servicios de salud y otros organismos a entregar información de extranjeros a la autoridad del ramo puede generar efectos graves.
Entre los riesgos mencionan aumento de enfermedades infectocontagiosas, vulneración de derechos de niños, más ausentismo escolar, deterioro en salud mental y mayores costos fiscales.
También alertan que medidas inspiradas en el modelo ICE de Estados Unidos podrían reducir la confianza en servicios públicos y agravar problemas de seguridad.
Todos los detalles en esta nueva edición de Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.