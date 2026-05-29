Puntaje no óptimo: la trastienda del fallido intento de Guzmán por volver a la Secretaría del Senado

Tras seis años de tensión entre los funcionarios y el exjefe de servicio, este jueves, la Comisión de Régimen Interior del Senado, en una controvertida sesión, resolvió dejar en carrera solamente a los candidatos considerados con “puntaje óptimo” para definir al próximo secretario general de la Cámara Alta y dejar fuera de la carrera al extitular del cargo, Raúl Guzmán, por 5 votos contra 1.

En el comedor de la presidencia en Santiago, entre silencios tensos y argumentos reglamentarios, la Comisión de Régimen Interior asestó lo que sus adversarios consideran la estocada final a las pretensiones de continuidad del llamado “El Chapo” Guzmán.

En el encuentro de la comisión –presidida por la senadora Paulina Núñez (RN), y que conforman sus pares Juan Luis Castro (PS), Yasna Provoste (DC), Pedro Araya (PPD), Sergio Gahona (UDI), Ignacio Urrutia (republicano), Iván Moreira (UDI) y Manuel José Ossandón (RN) y Claudia Pascual (PC)– se resolvió solo entrevistar a dos postulantes: la exministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y al actual prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, Luis Rojas.

El informe que cambió el tablero de “El Chapo”

La controversia comenzó a gestarse mucho antes de la reunión, cuando la consultora Mundo Laboral Limitada entregó los resultados de la preselección del concurso público, iniciada el 24 de abril.

La firma, contratada por trato directo en marzo, cargaba con un estigma de sospecha entre sindicatos y parlamentarios, debido a sus vínculos contractuales históricos con el Ministerio Público, institución de procedencia tanto de Guzmán como de su brazo derecho, el prosecretario Andrés Salas.

De un total de nueve postulantes originales, siete lograron sortear la fase curricular. Pero al llegar a la recta final, la brecha de excelencia se hizo evidente. Macarena Lobos Palacios y Luis Rojas Gallardo lideraron la tabla con una calificación casi perfecta de 99 y 98 puntos, respectivamente, situándose en la categoría de “Óptimo”.

Según el informe –al que accedió El Mostrador–, ambos candidatos acreditaron doctorados y una trayectoria legislativa que les permitió obtener el máximo de 70 puntos en la evaluación de antecedentes.

Bastante más atrás, Raúl Guzmán se encontró con un muro técnico: alcanzó los 86 puntos (categoría “Adecuado”), penalizado severamente en el ítem de formación académica especializada. Mientras sus competidores exhibían doctorados, Guzmán solo registró diplomados, obteniendo apenas 4 de los 10 puntos posibles en esa subcategoría.

“En su postulación además exhibía varios años como asesor legislativo de la Fiscalía Sur, y que hacía informes que claramente pueden dejar una arista escandalosa porque difícilmente son reales. Hoy no se presentó a un juicio laboral que perdió, igual que con Javier Norero”, dice una fuente del Senado.

El exfiscal, que saltó a la fama por romper la cuarentena durante la pandemia de COVID-19 para ir a comer locos en un auto fiscal, superó la denominada “regla de los 80 puntos”, que en teoría le permitía seguir en carrera. Sin embargo, la Comisión de Régimen acogió una propuesta para considerar solo a los postulantes con puntajes sobresalientes.

Duelo en comedor de la presidencia: el triunfo de tesis Ossandón

Según tres testigos, en la cita el senador Ossandón fue quien propuso que dada la “indiscutible diferencia” de puntajes técnicos entre los dos primeros lugares y el resto, la Comisión debía limitar las entrevistas exclusivamente a los candidatos calificados como “óptimos”.

Su par Pedro Araya secundó la moción de inmediato y propuso que el cargo de prosecretario se eligiera sin concurso, lo que añadía una capa extra de complejidad al debate.

A pesar del apoyo mayoritario a la propuesta de Ossandón por parte de Provoste, Araya, Gahona, Moreira y Pascual, la senadora Paulina Núñez –según dos de los presentes– planteó inicialmente que no se realizaran entrevistas. El Mostrador se comunicó con la senadora, pero optó por no responder las llamadas de este medio.

Su postura, indican algunos de los presentes, fue rechazada por Provoste y Pascual, quienes advirtieron que omitir las entrevistas sería percibido como “algo raro”.

Otros asistentes señalan que Núñez defendió a Raúl Guzmán e incluso propuso entrevistar solo a una parte de los postulantes, sugerencia que tampoco fue acogida.

La votación

Ante la tensión, los senadores Ossandón y Araya exigieron someter la propuesta a votación, conforme al reglamento. La moción –que establecía entrevistar el lunes a los dos candidatos “óptimos” y votar ese mismo día en la comisión por uno de ellos– fue aprobada por cinco votos contra uno, con el voto en contra de la senadora Núñez.

Así, se acordó entrevistar únicamente a Macarena Lobos y Luis Rojas el próximo lunes, y votar ese mismo día el nombre que será propuesto a la Sala.

“Según el reglamento del Senado, un acuerdo de la Comisión de Régimen solo puede anularse con la unanimidad de los asistentes, condición imposible de cumplir, dado el firme rechazo de Provoste, Ossandón y Moreira. La presidenta de la comisión está obligada por reglamento a citar a votar y no tiene la facultad de declarar el proceso como desierto”, señala uno de los presentes.

Divergencia de los socialistas

El Comité de Senadores del PS, liderado por Juan Luis Castro, expresó su rechazo a “las decisiones adoptadas” en las últimas horas dentro del proceso de selección del nuevo secretario general del Senado.

A través de una declaración pública, los parlamentarios denunciaron que se ha alterado el procedimiento original, afectando gravemente los principios de transparencia.

Según el comité PS, se intentó excluir de forma “intempestiva” y fuera de marco reglamentario a dos de estos postulantes, a pesar de que el informe técnico confirmaba que los cuatro cumplían con los requisitos para continuar en competencia.

El representante del PS solicitó formalmente invalidar la decisión de la Comisión de Régimen Interior, argumentando que la sesión fue convocada para conocer el reporte y no para alterar el mecanismo de selección. Asimismo, exigieron la apertura de un sumario administrativo por la filtración de antecedentes reservados del proceso.

No obstante, el tema ya figura en la tabla de la Sala del miércoles 3, a la espera del informe oficial de la Comisión de Régimen.