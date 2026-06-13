Ver partidos gratis puede salir caro: alertan por nuevas estafas digitales

Cada vez que un gran torneo de fútbol concentra la atención mundial, millones de aficionados buscan alternativas para seguir los partidos en vivo. Sin embargo, esa misma urgencia por acceder a transmisiones puede convertirse en una oportunidad para los ciberdelincuentes. Expertos en ciberseguridad alertan sobre la proliferación de páginas falsas que imitan plataformas de streaming y que buscan engañar a los usuarios para robar información personal o financiera.

La advertencia cobra especial relevancia en medio del desarrollo de uno de los eventos futbolísticos más importantes del planeta, instancia que suele generar un aumento significativo en la búsqueda de transmisiones online.

El fútbol como gancho para nuevas estafas digitales

Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos para aprovechar eventos masivos de alta audiencia. Según explican desde Kaspersky, durante competiciones deportivas de gran alcance es habitual la aparición de sitios web que simulan ser plataformas legítimas de transmisión.

Estas páginas suelen promocionarse mediante anuncios patrocinados, publicaciones en redes sociales o mensajes difundidos a través de aplicaciones de mensajería. El gancho suele ser el mismo: acceso gratuito a partidos en vivo, transmisiones en alta definición o contenido exclusivo sin necesidad de suscripción.

Una vez que el usuario accede al enlace, puede encontrarse con formularios que solicitan datos personales, registros obligatorios o incluso información bancaria bajo la promesa de activar una prueba gratuita o desbloquear la señal deportiva.

En otros casos, los sitios inducen a descargar aplicaciones, extensiones o reproductores que terminan instalando software malicioso capaz de recopilar información sensible desde el dispositivo.

Un problema que muchos usuarios aún no logran identificar

La efectividad de estas campañas se explica, en parte, por las dificultades que todavía existen para reconocer sitios fraudulentos.

De acuerdo con investigaciones de Kaspersky, el 39% de los latinoamericanos no sabe identificar una página web falsa, mientras que un 11% asegura no tener claridad sobre cómo verificar la legitimidad de un sitio incluso cuando sospecha que podría tratarse de un fraude.

Este escenario genera un terreno fértil para ataques que cada vez presentan una apariencia más profesional y convincente.

El partido más difícil se juega fuera de la cancha

Para los especialistas, el verdadero riesgo durante estos eventos deportivos no necesariamente está relacionado con el resultado de los encuentros, sino con la seguridad digital de los usuarios.

“Durante este periodo, el rival más peligroso para muchos aficionados no estará en la cancha, sino en internet. Los ciberdelincuentes saben que millones de personas buscarán transmisiones de último momento y aprovechan ese comportamiento para posicionar páginas fraudulentas que imitan servicios legítimos de streaming. En muchos casos, estos sitios están diseñados para recopilar credenciales, datos personales o información financiera, mientras que otros pueden distribuir software malicioso capaz de comprometer el dispositivo de la víctima. Lo que hace especialmente efectivas estas campañas es la combinación entre ingeniería social y una apariencia cada vez más convincente de legitimidad, lo que dificulta que los usuarios identifiquen el engaño antes de entregar su información”, afirma Leandro Cuzzo, analista de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

Cómo evitar caer en páginas falsas de streaming

Frente a este panorama, los expertos recomiendan extremar las medidas de precaución al momento de buscar transmisiones deportivas en internet.

Utilizar únicamente plataformas oficiales

La principal recomendación es acceder exclusivamente a servicios autorizados para la transmisión de los partidos. Los especialistas aconsejan evitar enlaces compartidos en redes sociales, grupos de mensajería o sitios que prometan acceso gratuito a contenido normalmente restringido.

Revisar cuidadosamente la dirección web

Antes de ingresar cualquier información personal, es fundamental verificar la dirección del sitio. Los portales fraudulentos suelen utilizar nombres muy similares a los originales, incorporando letras adicionales, errores ortográficos o dominios poco habituales para confundir a los usuarios.

No descargar programas desconocidos

Otra señal de alerta aparece cuando una página solicita instalar aplicaciones, extensiones o reproductores para visualizar el contenido. Los expertos recomiendan desconfiar de cualquier archivo descargable que prometa mejorar la calidad del video o desbloquear la transmisión.

Mantener herramientas de protección activas

Las soluciones de seguridad actualizadas pueden ayudar a detectar intentos de phishing, páginas fraudulentas y otras amenazas antes de que el usuario interactúe con ellas.

Un fenómeno que crece junto con las audiencias deportivas

La masificación de las plataformas digitales ha transformado la forma en que millones de personas consumen deporte. Sin embargo, también ha ampliado el campo de acción para quienes buscan aprovechar el interés masivo que generan eventos como los grandes torneos de fútbol.

Los especialistas advierten que la combinación entre la urgencia por ver un partido, la promesa de acceso gratuito y la sofisticación creciente de los engaños digitales convierte a este tipo de eventos en escenarios especialmente atractivos para los ciberdelincuentes.

Por ello, recomiendan que los aficionados mantengan una actitud crítica frente a cualquier enlace o promoción que parezca demasiado conveniente, especialmente cuando involucra el ingreso de datos personales o financieros. En el entorno digital, sostienen, la mejor defensa sigue siendo la prevención.