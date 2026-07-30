Investigación al PDG suma presión: exdirigentes apuntan a la administración de Luis Moreno

Las investigaciones que afectan al Partido de la Gente (PDG) continúan acumulándose y mantienen bajo escrutinio la administración encabezada por su expresidente Luis Moreno, luego de que la Fiscalía Centro Norte asumiera la denuncia presentada por el Servicio Electoral (Servel) por irregularidades financieras.

La nueva causa se incorpora a otras querellas e indagatorias que ya enfrenta la antigua dirigencia de la colectividad, entre ellas la investigación por la presunta falsificación de firmas y documentos internos, iniciada hace más de dos años tras una querella presentada por la exdiputada Karen Medina.

La exparlamentaria sostuvo que la investigación ya cuenta con antecedentes suficientes para avanzar hacia la determinación de responsabilidades. “Aquí hay suficiente evidencia para dar curso a esta causa y que las personas que resulten responsables en este delito hoy día enfrenten la justicia”, afirmó.

Las críticas también fueron compartidas por el exvicepresidente del PDG, Jorge Passadore, quien recientemente presentó una nueva querella contra Luis Moreno por la utilización de un presunto poder falso para administrar recursos del partido.

Según explicó, la colectividad intentó resolver internamente las diferencias, pero esos esfuerzos fracasaron debido al control que, asegura, ejercía la antigua directiva sobre las instancias internas.

“Tratamos internamente de arreglar esa situación, no llegamos a buen puerto, problema de que la directiva del Partido de la Gente siempre eligió a las personas que más les convenía, tanto para el Tribunal Supremo como por el Consejo General”, señaló.

Pese al escenario judicial que enfrenta la colectividad, desde la bancada del PDG llamaron a diferenciar las investigaciones relacionadas con la administración anterior del trabajo parlamentario que desarrolla actualmente el partido.

El diputado Javier Olivares sostuvo que corresponde a la justicia determinar si existieron delitos y descartó que las indagatorias afecten la labor legislativa de la colectividad.

“Las peleas políticas, las investigaciones administrativas y lo que pasa dentro del núcleo del partido le importa principalmente a los políticos de ese núcleo. Esto es un tema que la justicia tendrá que resolver, ver si efectivamente se cometieron ilícitos, si no se cometieron”, afirmó.

Los nuevos antecedentes surgen en un momento de alta visibilidad política para el Partido de la Gente, que enfrenta diversas investigaciones sobre su administración pasada mientras mantiene presencia en el Congreso y continúa participando del debate político nacional.