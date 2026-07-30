Federico Morello y la IA: “No sería extraño que en 3 años hablemos de desempleo del 15%, 18% o 20%”

Federico Morello se define como un “optimista casi patológico”, pero frente a la inteligencia artificial decidió ponerse “el gorro un poquito del pesimismo”.

El socio líder de Consultoría de PwC para América Latina cree que la revolución de la IA traerá enormes oportunidades, pero advierte que sus costos, particularmente en el mercado laboral, están siendo subestimados. “El impacto en el empleo va a ser dramático”, afirmó en La Mesa de El Mostrador.

Su advertencia más fuerte apunta a lo que podría ocurrir en apenas unos años. Con un desempleo juvenil que ya es especialmente elevado y golpea también a jóvenes con educación universitaria, Morello sostiene que la velocidad de la transformación tecnológica puede agravar rápidamente el problema:

“No sería extraño que en tres años más estemos hablando de tasas de desempleo del 15%, 18% o 20% promedio”.

También pone en duda uno de los argumentos más optimistas sobre la revolución tecnológica: que, como ocurrió en transformaciones anteriores, los puestos destruidos serán reemplazados por nuevas ocupaciones.

“La fantasía de que se van a producir nuevos trabajos creo que es engañosa, porque no se van a producir tantos trabajos como para suplir la cantidad de trabajos que se van a perder”, señala.

El desafío, agrega, es que la IA avanza a una velocidad que las instituciones simplemente no pueden seguir.

“Esto se mueve demasiado rápido y nosotros nos movemos mucho más lento. Y cuando digo nosotros, es el mundo corporativo y el mundo de la educación”. El problema puede ser particularmente complejo para trabajadores de 35, 40 o 45 años que se especializaron durante años en tareas que ahora pueden automatizarse y tendrán mayores dificultades para reinventarse.

La radiografía que hace PwC de las empresas muestra además una brecha entre el entusiasmo y la transformación real. Cerca del 80% está haciendo algo relacionado con inteligencia artificial, pero menos del 15% la está implementando de manera seria y transversal.

En Chile, además, el énfasis está puesto principalmente en bajar costos y ganar eficiencia, mientras en Estados Unidos las compañías ya están utilizando la tecnología para reinventar modelos de negocio y la relación con sus clientes.

Para Morello, “muchas empresas están enamoradas de la tecnología y lo están haciendo sin saber para qué lo están haciendo. Simplemente para no quedarse afuera de esta ola”.

La IA también está cambiando el tipo de profesionales que buscan las empresas. PwC, explica Morello, está poniendo menos énfasis exclusivamente en las capacidades técnicas y más en habilidades como pensamiento crítico, comunicación y relaciones interpersonales. En un mundo donde las respuestas serán cada vez más accesibles, “el verdadero valor va a estar en hacer las preguntas correctas”.

Y esa transformación obliga también a repensar la responsabilidad de las compañías frente a quienes pueden perder su empleo. Morello plantea que la reconversión laboral debe dejar de ser un beneficio reservado a los ejecutivos y extenderse al conjunto de la organización.

Capacitar, reconvertir e incluso ayudar a encontrar un nuevo empleo a quienes sean desplazados por la tecnología, sostiene, tendrá que convertirse en parte de las obligaciones del mundo empresarial frente a una revolución que recién comienza.

