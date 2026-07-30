Waissbluth y el “deporte” del Gobierno y de un sector de la derecha: sacarle “la cresta a Codelco”

El ingeniero, columnista y exintegrante del directorio de Codelco durante el gobierno de Patricio Aylwin, Mario Waissbluth, criticó la propuesta impulsada desde el Partido Republicano para abrir la propiedad de la cuprífera estatal y aseguró que actualmente existe una ofensiva permanente contra la empresa.

“Hay un deporte hoy día instalado por el actual gobierno y por el sector de la derecha, que es saquémosle la cresta a Codelco”, afirmó durante una entrevista en el programa Al Pan Pan de El Mostrador.

Sus declaraciones se producen luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartara avanzar en una privatización de la minera estatal, respondiendo a la propuesta planteada por el presidente de Republicanos, Arturo Squella, quien sugirió abrir la propiedad de la empresa para “que le entre oxígeno”.

Quiroz reiteró que la postura del Ejecutivo es mantener el control estatal de la compañía. “La posición del gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en un minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado”, sostuvo el ministro.

Waissbluth calificó la propuesta de Squella como completamente inviable y aseguró que el senador conoce las dificultades que implicaría concretarla. “Está fuera de tiesto, en primer lugar, porque privatizar Codelco tendría que ser una reforma constitucional de cuatro séptimos, que no pasaría pero ni con flecos. Segundo, porque el Sindicato de Trabajadores de Codelco le para Codelco al país por varios meses, con lo cual el fisco quiebra. Por donde tú lo mires, es una locura”, afirmó.

A su juicio, este tipo de iniciativas responde más a incentivos políticos que a una discusión de fondo sobre el futuro de la empresa. “Hoy día los parlamentarios, básicamente, la mayoría de ellos están convertidos en unas pymes, cuya función a maximizar no es el bien del país, sino su propia reelección. Entonces, se levantan en la mañana, se miran al espejo y dicen: ‘¿Con qué barbaridad puedo salir hoy día para conseguir harta prensa?'”, sostuvo.

El exdirector de la estatal agregó que Squella “sabe perfectamente que lo que está proponiendo está completamente fuera de tiesto”, pero que igualmente logró instalar el debate público.

Durante la entrevista también cuestionó el rol del actual presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine. “Yo creo que Bernardo Fontaine ha estado abusando de su cargo también de manera intolerable”, afirmó.

Waissbluth también abordó el elevado nivel de endeudamiento de la minera estatal y rechazó que ello responda a una mala administración de la empresa. Según explicó, el problema tiene su origen en la política histórica del Estado de retirar prácticamente todas las utilidades generadas por Codelco.

“Como el fisco chileno siempre ha tenido poca plata, porque cobra pocos impuestos comparado con otros países de la OCDE, le esquilma todas las ganancias a Codelco año tras año. No hay ninguna empresa privada en el mundo a la cual el dueño le retire todas las utilidades y se las lleve para el bolsillo. No existe”, sostuvo.

Añadió que una práctica empresarial normal es mantener parte de las utilidades dentro de la compañía para financiar inversiones y nuevos proyectos. “La práctica normal es que por lo menos el 30% de las utilidades se le deje en la caja a la empresa para que pueda invertir, desarrollarse, innovar y hacer nuevos proyectos”, señaló.

Finalmente, aseguró que, de haberse seguido esa política durante las últimas décadas, la situación financiera de la minera sería muy distinta. “Si el gobierno hubiera cumplido esa norma racional durante todo este periodo de treinta y tantos años, la deuda de Codelco sería de mil o dos mil millones de dólares, completamente manejable dentro de cualquier parámetro”, concluyó.