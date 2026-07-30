Día importante: Bachelet enfrenta la primera prueba clave en su carrera por liderar la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet afrontará este jueves uno de los hitos más importantes de su campaña para convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al participar en la primera votación preliminar del Consejo de Seguridad, instancia que permitirá medir el respaldo inicial a las candidaturas.

Se trata de los denominados “straw polls”, votaciones reservadas e informales que, aunque no son vinculantes, constituyen la primera gran prueba para evaluar la viabilidad de quienes aspiran a suceder al portugués António Guterres al frente del organismo multilateral.

En esta etapa, los 15 integrantes del Consejo de Seguridad —cinco miembros permanentes y diez no permanentes— deben indicar en una papeleta si alientan, desalientan o no tienen opinión respecto de cada uno de los postulantes. El resultado permite conocer el nivel de apoyo que reúne cada candidatura y anticipar eventuales vetos de las potencias con asiento permanente.

Junto a Bachelet compiten María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal), quienes la semana pasada participaron en el primer debate conjunto realizado en el Salón de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

La exmandataria chilena llega a esta instancia respaldada por Brasil y México, luego de que el gobierno del presidente José Antonio Kast retirara el patrocinio oficial de Chile a una candidatura que había sido anunciada en septiembre de 2025 por la administración del entonces presidente Gabriel Boric.

En las semanas previas a la votación, Bachelet desplegó una intensa agenda diplomática para reunirse con los integrantes del Consejo de Seguridad y fortalecer su candidatura.

Sus más recientes giras incluyeron encuentros en Medio Oriente con autoridades de Bahréin y Pakistán, además de una visita a África, donde sostuvo reuniones con representantes de Liberia, Somalia y la República Democrática del Congo.

Previamente también había desarrollado gestiones con Grecia, Letonia, Colombia y Panamá, además de sostener una conversación telefónica con la primera ministra de Noruega, Mette Frederiksen. Con ello logró contactos con los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, cuyos votos son considerados relevantes para medir el respaldo político a las candidaturas.

Respecto de los cinco miembros permanentes, que poseen poder de veto, Bachelet también realizó gestiones diplomáticas con Reino Unido, China, Rusia y Francia, país donde fue recibida por el presidente Emmanuel Macron. De acuerdo con los antecedentes disponibles, Estados Unidos es el único integrante permanente con el que aún no ha sostenido un encuentro.