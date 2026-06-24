Personas mayores diseñan soluciones para su bienestar en una sociedad cada vez más digitalizada

Chile enfrenta una de las transformaciones demográficas más importantes de su historia. El aumento sostenido de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de natalidad están configurando una sociedad cada vez más longeva, donde las personas mayores tendrán un rol protagónico en las próximas décadas. Este escenario plantea nuevos desafíos para las políticas públicas, el mundo laboral, los sistemas de salud y, especialmente, para la educación, que ya no puede entenderse como una etapa limitada a la juventud.

En este nuevo contexto, conceptos como aprendizaje continuo, envejecimiento activo e inclusión digital adquieren una relevancia fundamental. La posibilidad de seguir estudiando, desarrollando habilidades, participando en la vida comunitaria y manteniéndose conectado con los cambios tecnológicos se ha transformado en una herramienta clave para la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

Con ese objetivo, Inacap y la Municipalidad de Las Condes realizaron el encuentro “El aprendizaje no jubila, claves para poder llevar una vida en plenitud luego de la jubilación”, una instancia que reunió a autoridades, especialistas, estudiantes y personas mayores para reflexionar sobre cómo construir una sociedad que valore el aprendizaje a lo largo de toda la vida y reconozca el enorme aporte que este grupo puede seguir realizando al desarrollo del país.

“Durante mucho tiempo se pensó que aprender era una etapa reservada para los jóvenes, pero hoy la realidad nos muestra algo muy distinto. Las personas viven más, quieren mantenerse activas, seguir aportando y continuar desarrollando proyectos personales y profesionales. Creemos profundamente que la educación no tiene edad y que el aprendizaje puede transformar vidas en cualquier etapa”, destacó Lucas Palacios, rector de Inacap.

Hoy, más que nunca, en una sociedad cada vez más digitalizada, donde prácticamente todo lo que hacemos a diario está vinculado a herramientas digitales, la educación se ha vuelto fundamental. “Porque hoy el aprendizaje no es solo un gusto, hoy es una necesidad. Como Corporación de Educación de Las Condes buscamos entregar oportunidades para todas las familias y, por supuesto, también para las personas mayores. Esto es el puntapié inicial de lo que queremos que sea una política pública en educación para personas mayores”, Nicolás Pizarro, secretario general de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes.

Concebida como un espacio de reflexión y aprendizaje para los más de 100 asistentes, este encuentro consideró la realización del taller “Soluciones para una vida activa y en aprendizaje continuo para adultos mayores” en la que cada grupo tenía un desafío por resolver: Inclusión digital con sentido, Aprender a lo largo de la vida, Vida activa y conexión social e Intercambio generacional, con el fin de proponer soluciones que faciliten y mejoren actividades diarias de las personas mayores, motiven su continuo aprendizaje, generen vínculos con otras generaciones y puedan mantenerse activos y conectados.

Dentro de las conclusiones de los asistentes, en su mayoría personas mayores, es la búsqueda de estar conectados y digitalizados, además de generar mayor independencia, aportar con su talento y experiencia, tal como destaca María Francisca Undurraga (74), estudiante de beca dorada de primer año de Administración de Empresa en Inacap Apoquindo: “Volver a estudiar me hace sentir realizada porque siempre quise estudiar esta carrera, hay que demostrarle al mundo que tú eres una persona importante con mucha experiencia”.

Parte de las soluciones desarrolladas por los asistentes y que fueron entregadas a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes: mentores y capacitaciones para aprender, centro universal personalizado para personas mayores, escuela presencial de independencia digital. Estas mesas de trabajo permitieron levantar ideas concretas sobre cómo avanzar hacia una sociedad más inclusiva y preparada para responder al envejecimiento de la población, reconociendo esta etapa como una posibilidad de seguir aprendiendo, desarrollándose y siendo parte de la sociedad.

La actividad reunió a estudiantes de Inacap, representantes de organismos públicos y académicos; Nicolás Pizarro, secretario general de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes; Lucas Palacios, rector de Inacap; Patricia Alanis, jefa de la División de Gestión y Coordinación Territorial de Senama; Mauricio Toro, jefe departamento de capacitaciones Sence y Ximena Abogabir, socia cofundadora y vicepresidenta de Travesía 100 en una jornada que buscaba relevar la importancia de mantenerse activo, vinculados y en constante desarrollo ante los cambios demográficos que hoy enfrenta Chile y el rol de la educación.