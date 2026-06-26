Mayor despliegue de 5G en La Araucanía permitirá fortalecer la conectividad en cerca de 30 comunas

En un país donde la brecha digital sigue marcando diferencias entre los territorios urbanos y rurales, la expansión de la red 5G comienza a transformar la vida de comunidades que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a conectividad de calidad.

Ese impacto ya comienza a hacerse visible en la comuna de Cholchol, en la Región de La Araucanía, donde la inauguración de una nueva antena 5G permitió que la Escuela Rural Altamira se convirtiera en un símbolo de cómo la tecnología puede acercar oportunidades a los territorios más apartados.

Para los estudiantes de la Escuela rural Altamira, ubicada en Cholchol, la llegada de la conectividad 5G no es solo una mejora tecnológica. Es también una oportunidad para acceder a nuevas herramientas educativas, explorar contenidos digitales y fortalecer habilidades que hoy son clave para aprender, comunicarse y desenvolverse en un mundo cada vez más conectado.

Por eso, fueron protagonistas de la inauguración de una nueva antena 5G comprometida por Claro, que permitirá mejorar la experiencia educativa gracias a la tecnología. Durante la jornada, ejecutivos de la compañía entregaron tablets a la comunidad escolar y realizaron un taller de Habilidades Digitales orientado al uso seguro y responsable de internet.

“Los países crecen con conectividad”

Este despliegue forma parte de los compromisos de infraestructura derivados del Segundo Concurso 5G, que contempla una inversión privada cercana a los 90 millones de dólares a nivel nacional, administrados bajo regulación de Subtel. En La Araucanía, este avance permite robustecer la conectividad en cerca de 30 comunas, beneficiando a escuelas, centros de salud, actividades productivas, trámites digitales y comunicaciones de emergencia.

La instancia buscó mostrar, desde una experiencia concreta, cómo la conectividad puede aportar a la educación, especialmente en localidades rurales y alejadas de los principales centros urbanos. En esta escuela, ubicada en Tranahuillin, los alumnos compartieron con el biministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange; la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido; el alcalde de Cholchol, Álvaro Labraña y representantes de Claro Chile.

El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, comentó que “la conectividad puede transformar realidades cuando existe una articulación efectiva entre el mundo público y privado: incluso en una escuela con solo 9 estudiantes, el acceso a 5G abre oportunidades concretas”.

“Obras como esta permiten que cada chileno pueda estar más conectado y logre tener acceso a educación, a salud y a seguridad. Los países crecen con conectividad y grandes obras”, agregó.

Por su parte, Rodrigo Sahr, vicepresidente de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad de Claro Chile, destacó que este hito forma parte de la profunda transformación tecnológica impulsada por la empresa y que le permite hoy contar con una de las mejores y más modernas redes en 5G del país.

“Lo que hoy vemos en Cholchol es el reflejo de un trabajo constante y sostenido que venimos desarrollando junto a las autoridades con el único objetivo de ofrecer la mejor experiencia de servicio, poniéndonos al servicio de las personas y sus necesidades”, indicó el ejecutivo.

Abrir más oportunidades

En tanto, Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones, explicó que “la conectividad no puede seguir siendo un privilegio de las grandes ciudades. El despliegue de 5G en la escuela Altamira no solo acerca tecnología de última generación a esta comunidad, sino que abre oportunidades concretas en educación, desarrollo y calidad de vida”.

“Estamos impulsando una conectividad que llegue a todos los territorios, acompañada de inversión, fiscalización y formación en habilidades digitales, porque cerrar la brecha digital es clave para el futuro del país”, detalló.

“Hoy es un día muy importante para nuestra comuna”, señaló Álvaro Labraña, alcalde de Cholchol, “Cuando el Estado y el mundo privado trabajan juntos, las oportunidades también llegan a los sectores rurales, y ese es el desarrollo que queremos para nuestra comuna: que integre, que conecte y que abra nuevas oportunidades para las futuras generaciones”.

Claro Chile se adjudicó la segunda licitación 5G en la banda 3,5 GHz, y con ella obligaciones concretas: iluminar más de 1.500 kilómetros de rutas y conectar más de 100 nuevas localidades. Desde la compañía destacaron el avance en el despliegue de su red 5G. Rodrigo Sahr destacó que “cuando una empresa asume un compromiso con el Estado, ese compromiso se cumple. Nuestro compromiso es cumplir cada etapa y cada plazo de la licitación, con la seriedad que exige una política pública de esta importancia”.

Como próximos hitos, se contempla la recepción de antenas desplegadas en la segunda etapa para febrero de 2027, como parte nacional comprometido para ampliar la cobertura móvil en zonas urbanas y rurales, como Cholchol.

Más allá de mejorar la cobertura móvil, esta infraestructura abre nuevas posibilidades para la educación, la salud, la seguridad y el desarrollo local, convirtiéndose en una herramienta clave para reducir desigualdades y generar nuevas oportunidades.