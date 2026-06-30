Día Mundial de las Redes Sociales: 35% de los chilenos ha participado en desafíos virales

En el marco del Día Mundial de las Redes Sociales, Kaspersky alerta sobre los riesgos digitales que pueden esconderse detrás de una de las dinámicas más comunes en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook o YouTube: los desafíos virales. De acuerdo con un estudio de la compañía realizado en Chile el 35% de los usuarios ha participado en este tipo de retos al menos alguna vez, ya sea de forma ocasional (34%) o frecuente (1%).

Aunque el 62% de los chilenos afirma que nunca ha realizado un desafío viral y un 3% dice no conocerlos, estas tendencias siguen teniendo un alcance importante en el país, especialmente porque se mueven con rapidez, apelan al entretenimiento y suelen invitar a los usuarios a imitar conductas, compartir contenido personal o interactuar con enlaces, filtros, aplicaciones y perfiles desconocidos.

El estudio también revela que, entre quienes sí participan en desafíos virales, la principal razón es la diversión: el 74% afirma que los realiza porque le entretienen. Sin embargo, el componente social también influye pues el 20% lo hace porque sus amigos o conocidos participan, mientras que 6% se suma porque estos retos son populares o porque incluso celebridades los realizan.

El problema es que esta mezcla de entretenimiento, presión social y rapidez puede hacer que los usuarios bajen la guardia. En redes sociales, un reto viral puede parecer inofensivo, pero también puede ser utilizado como gancho para dirigir a las personas a páginas falsas, solicitar permisos innecesarios, promover descargas inseguras o incentivar la publicación de información personal que luego puede ser usada en fraudes, suplantaciones o ataques de ingeniería social.

Además, muchos desafíos invitan a los usuarios a mostrar rutinas, lugares frecuentes, rostros, familiares, objetos de valor, datos escolares o laborales, e incluso información sobre horarios y hábitos. Aunque estos detalles parezcan aislados, pueden ayudar a terceros a construir perfiles más completos sobre una persona y facilitar intentos de engaño más creíbles.

“Los desafíos virales no representan un riesgo únicamente por su contenido, sino por la forma en que incentivan la participación ya que suelen impulsar a las personas a actuar de manera impulsiva, replicar comportamientos y compartir información sin detenerse a evaluar las posibles consecuencias”, asegura Carolina Mojica, gerente de Productos para el Consumidor para las regiones Norte y Sur de América Latina en Kaspersky.

“Desde la perspectiva de la ciberseguridad, esta dinámica puede ser aprovechada por los ciberdelincuentes para recopilar datos personales, dirigir a los usuarios a sitios fraudulentos, promover la instalación de aplicaciones maliciosas o solicitar permisos innecesarios sobre los dispositivos”, agrega.

“Además, la información compartida en estos retos puede convertirse posteriormente en una herramienta para fraudes, suplantación de identidad o ataques de ingeniería social más sofisticados y convincentes. La clave no es evitar las redes sociales, sino utilizarlas de forma consciente, crítica y limitando la exposición de información personal”, detalla Mojica.

Para evitar vulnerabilidades en tendencias de redes sociales, los expertos de Kaspersky recomiendan: