Diputado Leiva asegura que AC contra Grau sentaría un “precedente nefasto” por errar en proyecciones

En la antesala de la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau en el Senado, el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Raúl Leiva, cuestionó duramente el libelo impulsado por la oposición y advirtió que su aprobación habría generado un precedente de amplio alcance para el uso de esta herramienta constitucional.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el parlamentario sostuvo que la acusación excedía el ámbito de las responsabilidades constitucionales y respondió a una discusión política más que jurídica.

“Cuando se producen materias como esta acusación constitucional, que no solo dicho por la oposición, sino que dicho por personas de derecha y centroderecha, no tiene ningún tipo de fundamento ni jurídico ni fáctico”, afirmó.

Leiva aseguró que aprobar el libelo habría abierto una interpretación riesgosa respecto de las atribuciones del Congreso sobre la gestión económica del Ejecutivo.

“Sentaría un precedente nefasto en orden a poder acusar constitucionalmente, vale decir, que constituiría un agravio constitucional el errar o no ser exactos en las proyecciones”, sostuvo.

A juicio del legislador, las diferencias respecto de la conducción económica o de las estimaciones fiscales pueden dar lugar a cuestionamientos políticos, pero no justifican una sanción de la magnitud de una acusación constitucional.

“Más allá de una crítica política, que es legítima, por cierto, o incluso a la propia gestión desarrollada en Hacienda, dista mucho de un agravio constitucional y de que eventualmente esos hechos puedan ameritar una sanción de esta naturaleza”, señaló.

En ese contexto, Leiva valoró la iniciativa presentada de manera transversal para modificar el mecanismo de las acusaciones constitucionales, con el objetivo de restringir su utilización.

El diputado explicó que la propuesta considera aumentar de 10 a 20 el número de parlamentarios necesarios para presentar una acusación constitucional, incorporar una interpelación previa como requisito y elevar el quórum de aprobación a un quórum calificado.

“Es por eso que de manera transversal hemos propuesto una iniciativa en orden a que este instrumento constitucional sea utilizado a mejor manera”, indicó.

Respecto de la recepción que podría tener esa reforma en el Congreso, el parlamentario aseguró que existe respaldo de distintos sectores políticos y sostuvo que el debate apunta a reducir la polarización.

“Es bien transversal (…) más que una modificación estructural a esta herramienta constitucional, es más bien una señal muy positiva. A Chile no le ha ido bien cuando se polariza el ambiente”, afirmó.

Finalmente, Leiva sostuvo que el desafío del Congreso debe ser privilegiar los acuerdos por sobre la confrontación política, especialmente en materias donde existe mayor demanda ciudadana.

“Más que seguir profundizando las diferencias que tenemos entre los sectores, tenemos que priorizar (…) ser capaces de ponernos de acuerdo en aquellas cosas en que sí creemos que podemos llegar a un punto en común”, concluyó.