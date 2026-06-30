Diputada Weisse y AC contra Grau: “Es un juicio que evidentemente tiene un efecto político”

A horas de que el Senado vote la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, defendió la decisión adoptada por la Cámara de Diputadas y Diputados y sostuvo que, aunque la acción tiene consecuencias políticas, ello no elimina el análisis jurídico que, a su juicio, sustenta el libelo.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la parlamentaria reconoció que la presentación generó diferencias dentro de Chile Vamos y admitió que su partido no estuvo entre los firmantes iniciales de la acusación. Sin embargo, explicó que, una vez iniciado el proceso, la UDI resolvió respaldarlo tras analizar sus antecedentes.

“Nosotros no la suscribimos, pero a mí me parece que lo más importante es que cuando hay parlamentarios que tienen la convicción de que esa herramienta hoy día está para que sea utilizada en el rol fiscalizador (…) bueno, que lo hagan”, señaló. Añadió que el debate sobre si el momento político era el adecuado quedó atrás una vez que la acusación avanzó y fue aprobada por la Cámara.

Weisse sostuvo que habría preferido que el oficialismo actuara de manera unitaria, ya que ello habría demostrado “una unidad de propósito”, aunque reconoció que el escenario será distinto en el Senado, donde los parlamentarios deberán actuar como jurado del proceso.

Consultada por las críticas de expertos que cuestionaron el mérito jurídico del libelo, la diputada respondió que la decisión corresponde finalmente a los parlamentarios y defendió que existían antecedentes suficientes para considerar que hubo infracciones constitucionales vinculadas a la administración financiera del Estado.

La parlamentaria también abordó el reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que descartó inconsistencias aritméticas en las proyecciones fiscales. A su juicio, ese antecedente no despeja las responsabilidades políticas asociadas a las diferencias registradas posteriormente en materia presupuestaria.

“El Consejo Fiscal Autónomo es una entidad, pero ellos no son los que están enjuiciando al ministro”, afirmó. Agregó que el organismo “señala que las cuadraturas aritméticas están”, pero insistió en que persisten interrogantes respecto de los efectos que tuvieron las proyecciones fiscales en la ejecución presupuestaria.

Durante la conversación, Weisse defendió que la acusación constitucional no puede analizarse únicamente desde una perspectiva técnica. “No podemos obviar que esto es un juicio que evidentemente tiene un efecto político”, sostuvo.

La diputada precisó que, desde su perspectiva, ambas dimensiones conviven en este tipo de procesos. “Nosotros tenemos la convicción de que hubo una transgresión a la Constitución (…) pero no podemos obviar que esto es un juicio que evidentemente tiene un efecto político”, indicó. Añadió que la eventual sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos demuestra precisamente el alcance político de esta herramienta constitucional.

Respecto de las diferencias al interior de Chile Vamos, Weisse descartó que exista una fractura irreversible y afirmó que este tipo de episodios son parte de la dinámica política. No obstante, reconoció que habría sido deseable una mayor coordinación entre los partidos antes de que se presentara el libelo.

“Hubiese sido mucho mejor que hubiésemos votado como sector oficialista todos de la misma manera”, señaló, aunque recalcó que cada diputado tiene libertad para formar su propia convicción. A su juicio, la experiencia deja como enseñanza la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo entre las colectividades que respaldan al Gobierno.