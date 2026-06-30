Kast llama desde Mercosur a crear una cumbre regional contra el crimen organizado

El Presidente José Antonio Kast participó este martes en la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, realizada en Asunción, Paraguay, donde centró buena parte de su intervención en la necesidad de fortalecer la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado, junto con abordar la situación de Venezuela tras el doble terremoto y expresar su respaldo al gobierno de Bolivia.

La cita estuvo marcada por el cierre de la presidencia pro tempore de Paraguay al frente del Mercosur, período que incluyó la firma del tratado de libre comercio entre el bloque y la Unión Europea, además de debates sobre integración regional, comercio y cooperación entre los países participantes.

Kast inició su discurso refiriéndose a la emergencia que vive Venezuela tras los sismos registrados la semana pasada, destacando la respuesta conjunta de los países de la región.

“Del dolor nace una esperanza, porque desde cada rincón de Sudamérica han despegado aviones, se han sumado rescatistas y se ha colaborado no solamente para rescatar y buscar a quienes están debajo de las ruinas, sino para acompañar a las personas que hoy día sufren la pérdida de todos sus bienes”, afirmó.

El Mandatario añadió que la respuesta humanitaria evidenció la capacidad de cooperación regional. “Ninguno de nosotros preguntó por la ideología de quien estaba bajo los escombros, solo nos preguntamos si quedaba gente con vida (…) Esa es la Sudamérica que somos”, sostuvo.

Tras abordar la tragedia venezolana, Kast centró su exposición en el combate al crimen organizado, al que definió como una amenaza regional que requiere una respuesta coordinada entre los países.

“Hay otro terremoto que es más lento, más silencioso, pero que puede llegar a asesinar a más personas que las que murieron en el terremoto en Venezuela. Ese terremoto se llama crimen organizado”, señaló.

En esa línea, advirtió que el fenómeno afecta directamente los procesos de integración económica. “No hay integración posible cuando las rutas que queremos abrir al comercio ya están abiertas por el crimen organizado”, indicó.

El Presidente propuso convocar una cumbre específica sobre seguridad regional y avanzar en una estrategia común entre los países del Mercosur y los Estados asociados.

“Proponemos que el Mercosur y los Estados asociados (…) construyamos juntos una arquitectura de seguridad, con metas y plazos claros, para abordar temas como la gestión integrada de las fronteras, la persecución coordinada de los flujos financieros ilícitos, el control del tráfico de armas y el intercambio real de inteligencia entre nuestras fiscalías y policías”, planteó.

Asimismo, llamó a incorporar la migración como uno de los ejes de ese trabajo conjunto.

“Planteamos una agenda migratoria regional, que ordene sin deshumanizar, migración regular, segura y digna (…) y también una persecución sin cuartel a todas las redes de tráfico y de trata que lucran con esta tragedia”, afirmó.

Kast agregó que espera que tanto la seguridad como la migración ocupen un lugar permanente en las futuras reuniones del bloque.

“Le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo; individualmente es prácticamente imposible, porque el crimen organizado no respeta fronteras, no respeta leyes, no tiene bandera, salvo la del crimen”, sostuvo.

En el cierre de su intervención, el Mandatario dedicó palabras al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien felicitó por la forma en que enfrentó la reciente crisis política y social registrada en ese país.

“La libertad y el orden democrático son innegociables”, afirmó Kast, antes de manifestar su “solidaridad con su gobierno democrático”.

Finalmente, destacó el manejo de las protestas y bloqueos ocurridos en Bolivia. “Lo felicito por la manera en que actuó, velando siempre por la dignidad de las personas, y dejando solo el uso de la fuerza legítima del Estado para el final (…) usted fue un arduo defensor de la democracia legítimamente establecida, y eso es algo que valoramos y respaldamos”, concluyó.