Costa de Marfil 1 – 2 Noruega: vikingos firman el billete a octavos con gol de Haaland

Erling Haaland sentenció un partido tenso y deslucido con un gol en el minuto 86 que le dio a Noruega la victoria por 2‑1 sobre Costa de Marfil en el AT&T Stadium de Arlington y el pase a los octavos de final del Mundial 2026, donde espera Brasil, verdugo de Japón.

Los africanos arrancaron con más filo, apoyados en el despliegue de Franck Kessié y los desbordes de Yan Diomandé por la banda izquierda. Rondaron el área nórdica y forzaron más de media docena de saques de esquina, aunque solo inquietaron con un remate al lateral de la red de Ghislain Konan a los 21 minutos. Noruega, fiel al discurso de su seleccionador —Ståle Solbakken había declarado que su equipo “no juega al pelotazo en busca del ‘Androide’, sino que quiere el balón”—, tuvo la posesión pero no encontró a Haaland, bien controlado por la zaga marfileña y con Alexander Sorloth cargado a la derecha como asistente.

Cuando el ‘Androide’ seguía aislado, apareció Antonio Nusa. A los 39 minutos recibió de Martin Odegaard, recortó ante Guéla Doué y clavó un disparo con rosca a la escuadra, lejos del alcance de Yahia Fofana, para inaugurar el marcador. El tanto castigó un parpadeo defensivo de Costa de Marfil, que había sido más incisiva en las transiciones.

En la segunda mitad, la entrada de Amad Diallo por Christ Inao Oulaï a la hora de juego cambió el panorama. Antes, Orjan Nyland le había negado el empate a Nicolas Pépé con una parada con las piernas y Torbjørn Heggem vio cómo le sacaban el balón bajo palos tras un córner peinado por Sorloth (66’). A los 74’, Diallo combinó con Pépé, se internó por la derecha, eludió defensores y con un cañonazo cruzado batió a Nyland para equilibrar la eliminatoria.

Cuando el caos parecía dominar el guion y el partido se encaminaba a la prórroga, Patrick Berg filtró un pase en profundidad que encontró a Haaland solo cerca del área chica. El delantero del Manchester City solo tuvo que empujar el balón para firmar el 2‑1 y su quinto tanto en el torneo. Con ese gol, Haaland se convirtió además en el primer futbolista desde Sándor Kocsis en 1954 en marcar en sus tres primeras apariciones mundialistas.

Noruega resistió el último empuje marfileño y selló su boleto a octavos, donde se medirá a Brasil. Costa de Marfil se despide con dignidad en su primera incursión en fases de eliminación directa.