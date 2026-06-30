Senado vota hoy la AC contra exminstro Grau en medio de dudas oficialistas

El Senado iniciará este martes 30 de junio la tramitación de la acusación constitucional presentada por parlamentarios libertarios y republicanos contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en una jornada que podría definir el futuro político del exsecretario de Estado. La sesión está citada para las 10:30 horas, instancia en la que la Cámara Alta actuará como jurado para resolver si el exministro incurrió en infracciones a la Constitución durante su gestión financiera.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) decidió inhabilitarse de participar en la votación luego de haber realizado comentarios públicos sobre la acusación, reduciendo el universo de votos disponibles para quienes impulsan el libelo. A ello se suma la ausencia del senador Manuel José Ossandón (RN), quien obtuvo permiso constitucional para viajar al extranjero. Si bien esa salida redujo el quórum necesario para aprobar la acusación, también disminuyó el número de potenciales respaldos con los que contaban sus promotores.

En la práctica, la oposición deberá buscar apoyos adicionales fuera del bloque que ha respaldado la acusación, considerando que incluso dentro de Chile Vamos existen senadores que han manifestado reparos tanto al contenido del libelo como a la utilización de este mecanismo constitucional.

Durante los últimos días, distintos parlamentarios de Renovación Nacional, Evópoli e incluso de la UDI han expresado dudas respecto de la conveniencia de aprobar la acusación, cuestionando tanto sus fundamentos jurídicos como su oportunidad política.

Entre quienes han manifestado públicamente reparos se encuentran el propio Cruz-Coke, el senador Rojo Edwards, quien sostuvo que las responsabilidades por las proyecciones fiscales deben analizarse con precisión, y el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), quien advirtió que este tipo de acciones “enrarece el ambiente político” y podría abrir espacio para futuras acusaciones contra ministros del actual gobierno.

El libelo llega al Senado luego de haber sido aprobado hace una semana en la Cámara de Diputadas y Diputados por un estrecho margen de 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Sin embargo, el panorama en la Cámara Alta aparece menos favorable para sus impulsores.

A diferencia de lo ocurrido en la Cámara, en el Senado no existen representantes del Partido de la Gente (PDG), cuyos votos fueron determinantes para que la acusación avanzara a esta etapa.

La acusación está estructurada en cuatro capítulos y tiene como eje central los cuestionamientos a las proyecciones de la deuda pública y a la elaboración de la Ley de Presupuestos, pese a las advertencias formuladas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Fiscal Autónomo.

La jornada comenzará con la relación del secretario general del Senado, Luis Rojas, quien expondrá el contenido del libelo durante aproximadamente 30 minutos.

Posteriormente, los diputados Benjamín Moreno, Pier Karlezi y Paulina Muñoz, designados como comisión acusadora, presentarán formalmente los fundamentos de la acusación ante la Sala.

Luego será el turno de la defensa del exministro Grau, que dispondrá de una hora para exponer sus argumentos. Finalizada esa intervención, el reglamento contempla 30 minutos para la réplica de los acusadores y otros 30 minutos para la dúplica de la defensa.

Durante la tarde, en una sesión convocada desde las 15:00 horas y hasta total despacho, comenzará la fundamentación de voto de los senadores. Cada parlamentario podrá intervenir por un máximo de cinco minutos antes de la votación, que se realizará separadamente para cada uno de los cuatro capítulos de la acusación.

Para prosperar, el libelo requiere la aprobación de la mayoría de los senadores en ejercicio. En ese escenario, los promotores de la acusación enfrentan un complejo panorama.