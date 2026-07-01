Impulsan acceso a la educación superior en alianza con empresas y oferta flexible de estudios online

Las alianzas entre instituciones educativas y el mundo laboral se han transformado en una herramienta clave para ampliar las oportunidades de formación y desarrollo profesional. En este contexto, Duoc UC, por ejemplo, mantiene convenios con más de veinte empresas e instituciones a nivel nacional, facilitando el acceso a estudios técnico profesionales mediante beneficios económicos para colaboradores y sus familias.

A través de estos acuerdos, trabajadores, hijos e hijas y cónyuges pueden acceder a descuentos en matrícula y arancel que van desde un 10% hasta un 50%, dependiendo de las condiciones de cada convenio. Los beneficios están disponibles para programas presenciales y también para la oferta de Duoc Online, permitiendo compatibilizar el estudio con las responsabilidades laborales y familiares.

Entre las organizaciones que actualmente mantienen convenios con Duoc UC se encuentran Arauco, CMPC, Banco Estado, Ariztía, Burger King, Carabineros de Chile, entre otras instituciones públicas y privadas de distintos sectores productivos.

Estas iniciativas buscan responder a una necesidad creciente de actualización y formación continua en un mercado laboral cada vez más dinámico, generando oportunidades concretas para que más personas puedan iniciar o retomar estudios superiores.

Estudiar con convenio desde cualquier lugar

Para muchos trabajadores y sus familias, acceder a un beneficio de convenio es solo el primer paso. La posibilidad de estudiar en una modalidad flexible resulta igualmente decisiva para compatibilizar la formación con las responsabilidades laborales y personales y, en ese contexto, la formación en formato online permite aprovechar estos beneficios sin importar el lugar de residencia o los horarios de trabajo, ofreciendo una alternativa que facilita el acceso a la educación superior y la continuidad de estudios.

“Los convenios con empresas cobran aún más valor cuando se complementan con una modalidad de estudio flexible. En Duoc Online ofrecemos una experiencia formativa que permite compatibilizar el trabajo, la vida personal y los estudios, sin renunciar a la calidad académica ni al acompañamiento durante todo el proceso. De esta forma, más personas pueden aprovechar estos beneficios para desarrollar nuevas competencias y seguir creciendo profesionalmente”, señala Rodrigo Álvarez, Director de Desarrollo Online de Duoc UC.

Quienes requieran orientación sobre financiamiento y beneficios pueden acceder a la Asesoría de Financiamiento Online disponible aquí. .Y para más información sobre matrículas a través de convenios, hacer click aquí.