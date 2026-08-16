[Lo+Leído] Suspenden trámite de proyecto tras alerta de Leonardo DiCaprio por rana Pehuenche

El artista, reconocido ambientalista, publicó un mensaje en su perfil de Instagram el domingo donde defendió la protección del anfibio.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió una sesión de calificación ambiental del proyecto Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores–Río Diamante en la Región del Maule, luego de que Leonardo DiCaprio pidiera en redes sociales proteger a la rana Pehuenche.

DiCaprio publicó un mensaje en Instagram donde defendió a la rana de pecho espinoso (Alsodes pehuenche), señalando que el proyecto podría afectar el corazón de su único hábitat conocido y que existen menos de 1.000 ejemplares en estado salvaje.

El proyecto, en tramitación desde hace cinco años, contempla una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje entre Chile y Argentina para permitir operaciones de importación y exportación de electricidad.

DiCaprio afirmó que la especie enfrenta una de sus mayores amenazas y sostuvo que los conservacionistas no buscan detener el proyecto, sino que sea construido en un lugar que no aumente el riesgo para una especie en peligro crítico de extinción.

ENEL señaló que continuará colaborando con los requerimientos de la evaluación y afirmó que los aspectos ambientales, patrimoniales, territoriales, ecosistémicos, arqueológicos, geológicos, económicos y recreativos han sido analizados conforme a la normativa vigente. Siga leyendo en El Mostrador