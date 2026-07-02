Illumia globaliza sus operaciones y abre filiales en Estados Unidos y México 

La empresa latinoamericana de inteligencia artificial generativa humanizada Illumia anunció la apertura de sus filiales en los Estados Unidos y, próximamente, en México. Esto se inscribe en el plan de expansión global de la compañía, que en los próximos meses iniciará también operaciones en España e Israel, consolidando su presencia en América, Europa y Asia.

Para esta nueva etapa de su expansión, Illumia designó a Felipe Sommer como general manager para Estados Unidos. El ejecutivo, con vasta experiencia en desarrollo de negocios, crecimiento comercial y liderazgo, impulsará el crecimiento de la compañía controlada por el holding Waiken ILW en un mercado supercompetitivo.

Con la apertura de la operación en Estados Unidos, Illumia sigue acercando sus capacidades de Customer Care, Agentic AI, automatización, analítica e interacción omnicanal a organizaciones que buscan combinar eficiencia, innovación y resultados concretos y medibles de negocio.

Sommer se suma para liderar esta nueva etapa, acelerar el crecimiento de la compañía en el mercado estadounidense y acompañar a más empresas en la evolución de sus procesos de Customer Care, Customer Acquisition y Quality. A este avance se sumará próximamente la filial en México.

“Globalizar nuestras operaciones más allá de Latinoamérica es el paso natural de nuestra compañía. Nuestro desarrollo tecnológico en inteligencia artificial generativa nos permite competir al más alto nivel internacional. Illumia provee actualmente las soluciones integrales de contactabilidad agéntica a escala más modernas e innovadoras de América Latina, con resultados concretos y medibles”, comentó Daniel Figueirido, CEO de la compañía.

Con capacidad para atender decenas de miles de interacciones simultáneas, lo que ahorra tiempo valioso a cada cliente y costos a las empresas que proveen bienes y servicios, Illumia entrega hoy un servicio de contactabilidad a través de una plataforma probada a escala con más de 10 millones de clientes en 12 países.

A partir del crecimiento de la compañía hacia los mercados de Estados Unidos, Israel y España, Illumia estará próximamente operativa en 15 países.

“A nuestros clientes les generamos una reducción en sus costos operativos de alrededor de 40% en promedio, con proyectos siempre construidos sobre casos de negocio que no requieren presupuestos de inversión”, comentó Figueirido.

Los clientes desean interactuar con las empresas de la forma y en el momento que les es más conveniente a sus necesidades, de manera consistente y sin interrupciones, por el canal que ellos decidan, valorando los plazos de respuesta y resolución de sus inquietudes y/o inconvenientes. Illumia ofrece sistemas diseñados para priorizar la empatía, el comportamiento natural, el tono emocional y las interacciones conversacionales que resultan indistinguibles de las de un humano.