Ministro Arrau evita comentar informe de Contraloría y valora gestión de Trinidad Steinert
El sucesor de Steinert en el cargo prefirió no emitir “juicios de valor” respecto del informe que estableció que la exministra excedió sus facultades, actuando al margen de la ley. “Voy a agradecer lo que hizo ella y los subsecretarios anteriormente”, sostuvo.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó esta tarde las revelaciones tras el Dictamen N° D344/2026, que estableció, entre otros puntos, que su antecesora Trinidad Steinert excedió las atribuciones que le confiere la ley, al solicitar a la Policía de Investigaciones (PDI) antecedentes sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso.
Entre los antecedentes requeridos por Steinert figuraban nombres completos, RUT, grados y destinos actuales de los funcionarios involucrados, además de sumarios internos, antecedentes disciplinarios y denuncias penales que pudieran existir en su contra. Algo que el ente contralor estimó que sobrepasó sus atribuciones, por cuanto estas debían ejercerse para fines de planificación institucional y no cuando pueda afectar una investigación en curso.
El ministro Arrau desistió emitir “juicios de valor” sobre lo detallado en el informe y agradeció la gestión de la ex fiscal regional: “Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría y en lo propio, por supuesto, que revisamos estos informes y hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Orden y Seguridad Pública”.
Sobre el último punto del informe (que descartó la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública, estableciendo que el departamento continúa vigente), Arrau llamó a la tranquilidad. “Por ley se crea una unidad estratégica (nosotros le hemos denominado Unidad Ministerial Estratégica, UME) funciona, funciona de hecho en el mismo piso del ministro, asesora directamente al ministro y hoy día, de hecho, llevo ya tres reuniones con ellos mismos”.
“O sea, hay personas, existen, están encargados de monitorear las fuerzas de tarea y cosas muy específicas asesorando directamente al ministro, tal como mandata la ley. Así que el informe de Contraloría precisamente se ajusta a la realidad y lo que y lo que estamos haciendo”, añadió Arrau.
Finalmente, el ministro constató su disposición de participar en otra eventual instancia de fiscalización, incluido el Congreso: “Como siempre, poniendo a disposición de de los organismos que tienen facultad de fiscalización, de supervisión, sea Contraloría, sean comisiones del Congreso. Estamos para eso, con una relación fluida y disponibles, por supuesto, a todos los requerimientos que se hagan por parte de los diferentes organismos”.
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