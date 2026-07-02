Ministro Arrau evita comentar informe de Contraloría y valora gestión de Trinidad Steinert

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó esta tarde las revelaciones tras el Dictamen N° D344/2026, que estableció, entre otros puntos, que su antecesora Trinidad Steinert excedió las atribuciones que le confiere la ley, al solicitar a la Policía de Investigaciones (PDI) antecedentes sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso.

Entre los antecedentes requeridos por Steinert figuraban nombres completos, RUT, grados y destinos actuales de los funcionarios involucrados, además de sumarios internos, antecedentes disciplinarios y denuncias penales que pudieran existir en su contra. Algo que el ente contralor estimó que sobrepasó sus atribuciones, por cuanto estas debían ejercerse para fines de planificación institucional y no cuando pueda afectar una investigación en curso.

El ministro Arrau desistió emitir “juicios de valor” sobre lo detallado en el informe y agradeció la gestión de la ex fiscal regional: “Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría y en lo propio, por supuesto, que revisamos estos informes y hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Orden y Seguridad Pública”.

Sobre el último punto del informe (que descartó la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública, estableciendo que el departamento continúa vigente), Arrau llamó a la tranquilidad. “Por ley se crea una unidad estratégica (nosotros le hemos denominado Unidad Ministerial Estratégica, UME) funciona, funciona de hecho en el mismo piso del ministro, asesora directamente al ministro y hoy día, de hecho, llevo ya tres reuniones con ellos mismos”.

“O sea, hay personas, existen, están encargados de monitorear las fuerzas de tarea y cosas muy específicas asesorando directamente al ministro, tal como mandata la ley. Así que el informe de Contraloría precisamente se ajusta a la realidad y lo que y lo que estamos haciendo”, añadió Arrau.

Finalmente, el ministro constató su disposición de participar en otra eventual instancia de fiscalización, incluido el Congreso: “Como siempre, poniendo a disposición de de los organismos que tienen facultad de fiscalización, de supervisión, sea Contraloría, sean comisiones del Congreso. Estamos para eso, con una relación fluida y disponibles, por supuesto, a todos los requerimientos que se hagan por parte de los diferentes organismos”.