Cómo un país europeo consiguió derrotar ciberataque contra sus hospitales gracias al lápiz y papel

El ciberataque contra los hospitales de Rumania en febrero de 2024 es uno de los peores que han sufrido los sistemas sanitarios de todo el mundo, pero este tipo de incidentes son cada vez más habituales.

Según ha declarado recientemente el FBI, la sanidad es actualmente el sector más atacado de las infraestructuras nacionales críticas.

La desconexión de Internet de 100 hospitales rumanos frenó en seco a los piratas informáticos, lo que permitió ganar tiempo para evaluar la gravedad del ataque.

Pero eso supuso quedarse sin dispositivos conectados, correo electrónico ni navegadores web.

El personal médico tuvo que recurrir al papel y al lápiz, improvisando soluciones para proteger a los pacientes mientras los equipos informáticos se apresuraban a actuar y el centro nacional de respuesta cibernética intentaba averiguar cómo habían entrado los hackers y cómo podían detenerlos.

Las acciones de médicos, enfermeros y administrativos durante ese 10 de febrero y los otros tres días en los que se extendió la crisis han sido ampliamente elogiadas.

Su reacción y su forma de afrontar la situación se han convertido en un caso de referencia para los responsables de la planificación ante catástrofes a nivel internacional, ya que las autoridades buscan asesoramiento sobre cómo responder ante un ataque informático masivo a un hospital.

Pago en bitcoins

La cirujana Oana Goidescu estaba de turno en el hospital de Buzău, a 120km al noreste de Bucarest, cuando llegó la alerta de que unos atacantes habían accedido a la empresa de software RSC, con sede en Bucarest, y se habían metido en un sistema médico muy utilizado llamado Hipócrates.

“Fue una experiencia bastante desagradable, porque un expediente informático no es solo una lista de pacientes”, afirma. “Para cada paciente, solicitamos pruebas de laboratorio, radiología, medicamentos y suministros. Todo eso había desaparecido”.

Hippocrates es utilizado por médicos, enfermeros y cirujanos para gestionar todo, desde los ingresos hasta las nóminas, pasando por la logística farmacéutica y los resultados de las pruebas.

De forma sigilosa, los ciberdelincuentes habían comenzado a infectar hospitales de todo el país que utilizaban el sistema con una variante de ransomware llamada BackMyData. Los archivos se veían alterados hasta convertirse en un galimatías y se exigía un rescate en bitcoins.

El personal del hospital infantil de Pitești, al noroeste de Bucarest, fue el primero en detectar los errores el domingo por la mañana, al día siguiente de que comenzara el ataque.

Al amanecer del lunes, muchos otros hospitales habían informado de que el sistema Hippocrates estaba fuera de servicio.

Con los hospitales desconectados, los expertos en ciberseguridad colaboraron estrechamente con el fabricante de Hippocrates para determinar cuántos sistemas se habían infectado y expulsar a los hackers.

Los médicos de los hospitales respondieron creando soluciones provisionales para proteger a los pacientes hasta que todo volviera a funcionar con normalidad.

“Cuando vimos que el sistema no se repararía rápidamente, desarrollamos un método offline para poder registrar a todos los pacientes”, explica Vlad Paic, del hospital Carol Davila de Bucarest.