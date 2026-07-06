Alvarado abre la puerta a libertarios: “Toda colaboración y toda ayuda bienvenida sea”

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, afirmó este lunes que el Ejecutivo mantiene abiertas las puertas para una eventual incorporación del Partido Nacional Libertario (PNL) a las fuerzas de Gobierno, destacando el respaldo que esa colectividad ha entregado al oficialismo en el Congreso.

Consultado por el llamado realizado desde Chile Vamos para que el partido liderado por Johannes Kaiser se integre formalmente al Ejecutivo, Alvarado sostuvo que “respecto al llamado que han hecho algunos senadores a incorporar nuevas fuerzas políticas al Gobierno, nosotros siempre estamos disponibles, las puertas están abiertas”.

En esa línea, destacó que “el Partido Libertario, no obstante no ser parte activa del Gobierno, ha sido un colaborador directo, inmediato y positivo en la acción del Gobierno en el Poder Legislativo y, en ese sentido, toda colaboración y toda ayuda bienvenida sea”.

Las declaraciones se producen pese a que el propio Partido Nacional Libertario ya descartó sumarse al Gobierno.

El secretario de Estado también se refirió a la reunión que sostendrá el presidente José Antonio Kast con dirigentes del Partido Republicano en Cerro Castillo, señalando que forma parte de la coordinación permanente que mantiene el Ejecutivo con los partidos que respaldan su administración.

“Es una práctica habitual del Presidente de la República y de los ministros del área política el tener una comunicación directa, efectiva y permanente con quienes nos apoyan en la acción de Gobierno”, afirmó.

Agregó que “esta es una reunión adicional que se va a materializar en los próximos días y, en el futuro, indudablemente que el calendario incorporará nuevamente a las fuerzas de nuestro sector. Siempre el diálogo y la comunicación ayuda a que la acción del Gobierno se fortalezca”.

Respecto de las críticas provenientes del Partido Nacional Libertario, cuyos dirigentes han sostenido que el ritmo del Ejecutivo está siendo marcado por Chile Vamos, Alvarado descartó esa interpretación.

“El ritmo del Gobierno lo marcan las demandas y las preocupaciones de la ciudadanía”, aseguró.

Según explicó, esas prioridades hoy se concentran principalmente en seguridad, combate a la delincuencia, narcotráfico, migración irregular y crimen organizado, además de las materias económicas y laborales.

“Las preocupaciones ciudadanas también dicen relación con la economía y los aspectos laborales, y yo ya señalé y expliqué cuáles son las acciones que está desarrollando el Gobierno para generar oportunidades de empleo”, indicó.

Finalmente, reiteró que “la acción del Gobierno la marcan las preocupaciones de la ciudadanía y en eso estamos día a día trabajando”.