Empieza x Acá: Kaiser tensiona al oficialismo y la economía erosiona el apoyo al gobierno de Kast

La tensión dentro del oficialismo y el deterioro de las expectativas económicas abren una semana clave para el gobierno de José Antonio Kast, que enfrenta la tramitación de su mega reforma en medio de señales de desgaste presidencial.

En Empieza por Acá, Cristian Leporati y Marco Moreno analizan las dificultades del Presidente para ordenar a su propia mayoría tras el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, los cruces entre Johannes Kaiser, el Partido Nacional Libertario y Chile Vamos, y una disputa de fondo sobre qué significa gobernar: imponer una agenda o construir acuerdos.

El panel también aborda el rol del ministro Quiroz en la mega reforma, el deterioro de la percepción sobre empleo y economía, y las encuestas que muestran una aprobación presidencial más vulnerable. Marco Moreno advierte sobre un “quiebre de la estabilidad presidencial”, mientras Cristian Leporati cuestiona el tono de un gobierno que, a su juicio, transmite pesimismo y carece de una vocería política clara.

Una conversación sobre gobernabilidad, identidad, resultados y el desafío de un gobierno que ya no solo debe enfrentar a la oposición: también necesita ordenar a los propios y recuperar apoyo ciudadano.