La empresa, desconcertada, contactó con la policía y se iniciaron las investigaciones.

¿Quién fue el autor?

Comentaristas y analistas recurrieron a sus pódcasts y cuentas en redes sociales para especular sobre qué grupo de ciberdelincuentes o qué pirata informático estatal podría estar detrás de ataque.

El miércoles 22 de julio, casi una semana después de que Hugging Face diera la voz de alarma, se desenmascaró al verdadero culpable.

La revelación al estilo Scooby-Doo resultó aún más extraña, y preocupante, porque OpenAI afirmó que su bot lo hizo todo por su cuenta, sin permiso.

La empresa explicó que todo ocurrió durante una prueba de las capacidades de pirateo informático de su tecnología.

Dos nuevas versiones de ChatGPT, diseñadas para comportarse como hackers expertos, escaparon de un entorno de prueba supuestamente seguro y obtuvieron acceso a internet.

Luego atacaron a Hugging Face para obtener acceso a la información que les ayudaría a aprobar el examen con una nota excelente.

OpenAI emitió un comunicado de prensa en el que explicaba lo sucedido y decía que estaba “asociada con Hugging Face” para abordar el incidente de seguridad y compartir las lecciones aprendidas.

El drama de la conspiración

Desde entonces, ha habido un acalorado debate sobre el incidente.

¿Fue realmente una seria advertencia sobre el futuro de la IA? ¿O fue una estrategia publicitaria de OpenAI para demostrar la potencia de sus programas?

Se trata del tipo de marketing alarmista del que se ha acusado a las empresas de IA durante años y, desde el muy comentado lanzamiento del modelo Mythos de Anthropic, la destreza en ciberseguridad ha sido un punto central.

Uno de los comentarios más destacados en la publicación de Sam Altman, jefe de OpenAI, sobre el incidente resume este escepticismo: “Si no pueden entender que esto se escribió simplemente para presumir del modelo, entonces no sé qué decirles”.

El consultor de ciberseguridad Daniel Card dijo sarcásticamente en LinkedIn: “Qué suerte que, de los millones de sitios que fueron hackeados, OpenAI lograra hackear a alguien que también pudiera beneficiarse de la exposición de marketing”.

Para algunos, la historia se asemeja más a un drama de conspiración que a un thriller de ciencia ficción.

El mensaje es: “¿Acaso mis herramientas de IA no son realmente poderosas? Cómpralas para protegerte de los ataques de otras IA”.

No podemos saber la verdad, pero el punto de vista opuesto planteado por otros comentaristas es igual de alarmante.

¿Es esto una señal de que OpenAI cometió un error de juicio y planificación potencialmente peligroso?