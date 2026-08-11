Meta presenta Muse Glimmer, el modelo de IA que puede ejecutarse directamente en tu computador

La compañía liderada por Mark Zuckerberg presentó un sistema compacto y de pesos abiertos que puede funcionar de manera local, sin depender de una conexión permanente a internet, y que está orientado a potenciar agentes virtuales.

La carrera por la inteligencia artificial sumó este lunes 10 de agosto un nuevo capítulo con la presentación de Muse Glimmer, un modelo de lenguaje compacto y de pesos abiertos desarrollado por Meta que busca ampliar el acceso a herramientas de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas de manera autónoma.

A diferencia de los grandes modelos desarrollados por compañías como OpenAI o Anthropic, que dependen de infraestructura en la nube, la propuesta de Meta Superintelligence Labs está concebida para ejecutarse directamente en el computador del usuario.

El modelo cuenta con 30 mil millones de parámetros y puede operar a máxima capacidad en un computador Mac o PC equipado con una sola tarjeta gráfica de consumo general.

Un modelo pensado para ejecutar tareas complejas

Muse Glimmer está especialmente orientado a las denominadas tareas “agénticas”. En la práctica, esto permite que la inteligencia artificial planifique acciones, escriba y ejecute código, organice archivos y utilice distintas herramientas de software para completar solicitudes complejas en varios pasos.

Al funcionar completamente en el dispositivo, el sistema ofrece un mayor control sobre los datos y evita los costos asociados al uso de servidores externos.

Según Bloomberg, ejecutar este tipo de modelos en equipos de uso doméstico responde también a las necesidades de los desarrolladores, que buscan mayor flexibilidad y reducir su dependencia de la infraestructura en la nube.

Menor consumo de memoria sin depender de la nube

Para reducir los requerimientos técnicos del sistema, Meta recurrió a técnicas de compresión con una precisión de cuatro bits. Con ello, consiguió que Muse Glimmer necesite menos de 20 GB de memoria, manteniendo la calidad de sus respuestas en las tareas para las que fue diseñado.

El lanzamiento forma parte, además, del giro estratégico impulsado por Mark Zuckerberg hacia lo que el ejecutivo denomina “superinteligencia personal”, con una apuesta por acercar capacidades avanzadas de inteligencia artificial directamente a los dispositivos de los usuarios.

Los archivos de Muse Glimmer ya están disponibles para su descarga gratuita a través de Hugging Face, bajo la licencia Apache 2.0, que permite su uso y modificación bajo condiciones abiertas.

Meta también anunció que durante los próximos días pondrá a disposición integraciones optimizadas para herramientas ampliamente utilizadas por desarrolladores, entre ellas llama.cpp, MLX y ExecuTorch.