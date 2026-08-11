Richard Kouyoumdjian: Ejército “no está diseñado ni preparado” para lucha contra crimen organizado

La incorporación de las Fuerzas Armadas a labores de seguridad interior es uno de los puntos que más interrogantes ha abierto tras la presentación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Para el experto en defensa y seguridad nacional Richard Kouyoumdjian, antes de discutir cómo podrían colaborar los militares, el Gobierno debe responder una pregunta previa: para qué los necesita.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el también concejal por Las Condes sostuvo que todavía no está claro si el Ejecutivo busca recurrir a las Fuerzas Armadas por falta de dotación o capacidades de Carabineros, o porque considera que las organizaciones criminales han alcanzado un nivel de armamento que requiere una respuesta militar.

“Lo que hasta ahora el Gobierno no nos ha respondido es por qué quiere utilizar la fuerza. Porque cuando uno establece el propósito, las respuestas vienen de inmediato”, planteó.

Kouyoumdjian recurrió a un principio que, según explicó, debe orientar este tipo de decisiones: “Si el problema es policial, le doy una solución policial; si el problema es militar, le doy una respuesta militar”.

“Pero darle una respuesta militar a un problema policial no cuaja. Va a haber problemas”, advirtió.

Consultado directamente sobre la posibilidad de que el Ejército apoye a las policías en tareas de vigilancia y otras funciones en barrios críticos, el experto manifestó sus reparos debido a las actuales características de la institución.

“Yo no estoy de acuerdo porque el Ejército actual no está diseñado para eso. Si uno dijera, como recursos del Estado, que yo quiero que el Ejército colabore en esas materias, tengo que preparar al Ejército para eso, cosa que no lo está”, afirmó.

A su juicio, lo planteado por el Ejecutivo podría aproximarse más a la utilización de las Fuerzas Armadas que realiza el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, con militares desplegados para aislar determinados sectores mientras las policías desarrollan operaciones en su interior.

“Probablemente es algo más parecido a lo que hace Bukele en El Salvador, donde utiliza las Fuerzas Armadas para establecer perímetros, rodear a un cierto sector y permitir la operación de las policías al interior”, explicó.

Sin embargo, Kouyoumdjian insistió en que incluso para una función de esas características se necesitarían cambios y preparación previa.

“Para eso el Ejército actual que tenemos no está preparado”, enfatizó.

El experto apuntó además a la composición de la fuerza disponible para asumir eventualmente estas nuevas funciones. “Nosotros hoy en día tenemos muy poca tropa profesional, muy poco conscripto”, sostuvo, antes de marcar un límite respecto de quiénes podrían participar.

“De partida, yo no pondría ningún conscripto en esta labor de seguridad interior”, afirmó.

Kouyoumdjian planteó que, si el Estado decide finalmente incorporar al Ejército en este tipo de tareas, tendría que desarrollar capacidades específicas, de manera similar a la preparación que reciben unidades destinadas a colaborar durante la temporada de incendios forestales.