Diputada Cucumides cita a autoridades a Comisión de Economía por cuestionamientos al Sernac

Las denuncias por un eventual cuoteo político al interior del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) llegarán a la Cámara de Diputados. La diputada socialista Carolina Cucumides anunció que solicitará abordar en la Comisión de Economía la situación del organismo y citar a las autoridades responsables para que entreguen explicaciones.

La parlamentaria, integrante de esa instancia, ya había recurrido a la Contraloría General de la República para pedir que investigue antecedentes sobre eventuales contrataciones bajo criterios político-partidistas, además de posibles vulneraciones a los principios de probidad y transparencia.

“Hoy día, en la Comisión de Economía haré una solicitud para investigar y ver lo que está sucediendo al interior del SERNAC”, anunció Cucumides, quien calificó como “sumamente grave” que las denuncias involucren a una institución encargada de proteger los derechos de los consumidores.

La diputada apuntó particularmente a los antecedentes sobre eventuales designaciones asociadas a partidos oficialistas, pero sostuvo que el problema no se limita a quiénes estarían accediendo a determinados cargos.

“Detrás del cuoteo político, cupo RN o cupo republicano, hay un tema de fondo: el descabezamiento de más de 10 regiones del país a cargo de un solo director regional. Más de 47 concursos públicos que no se han llevado a cabo”, afirmó.

A juicio de Cucumides, la ausencia de autoridades titulares y los concursos pendientes están debilitando la estructura territorial del servicio y pueden terminar afectando su capacidad para responder a quienes recurren al organismo.

“Los y las chilenos hoy día estamos desprotegidos frente a la industria, frente al comercio y frente a las irregularidades o las colusiones que tiene el mercado”, sostuvo.

Por ello, la parlamentaria busca que las autoridades del Ejecutivo concurran al Congreso para explicar tanto las denuncias conocidas como las medidas que se están adoptando respecto del funcionamiento del organismo.

“El ministro, el subsecretario, nos tienen que decir qué está sucediendo en una institución tan importante como es el SERNAC, a través del derecho del consumidor de nuestro país”, señaló.

Entre los antecedentes que motivaron las acciones de Cucumides se encuentran cuestionamientos sobre la provisión de cargos en la Dirección Regional de Arica y Parinacota y la falta de titulares en distintas oficinas regionales.

La solicitud ante la Comisión de Economía abre así un segundo frente institucional por las denuncias, luego del requerimiento que la propia diputada presentó ante la Contraloría para que indague las eventuales irregularidades.