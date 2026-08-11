Científicos se rebelan contra cambios al Fondecyt: “Ponen en riesgo la ciencia chilena”

La controversia por los cambios introducidos al Concurso Fondecyt de Postdoctorado de ANID sumó un nuevo capítulo. Cerca de una treintena sociedades científicas del país manifestaron formalmente su desacuerdo con la decisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación -dirigido por Ximena Lincolao- de mantener áreas prioritarias como criterio de elegibilidad para acceder al instrumento.

La declaración surge después de un proceso de diálogo y reconsideración abierto por la cartera tras conversaciones con el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas. Para las organizaciones firmantes, sin embargo, el resultado fue insuficiente: la medida no fue revertida y, sostienen, altera uno de los principios que históricamente caracterizó al Fondecyt de Postdoctorado: una competencia abierta entre disciplinas basada fundamentalmente en la evaluación por pares y el mérito científico.

“El problema no se limita a la exclusión de determinadas disciplinas”, plantea la declaración. El cuestionamiento apunta a una definición más profunda de política científica: si los recursos destinados a investigación básica deben ser utilizados también como mecanismo para orientar el sistema hacia determinadas prioridades nacionales.

Las sociedades reconocen que establecer prioridades estratégicas es una herramienta legítima de política pública, pero advierten que existen diferencias entre crear instrumentos específicos para financiarlas y transformar las reglas de concursos concebidos originalmente para desarrollar capacidades científicas en un espectro amplio de disciplinas.

El temor a una ciencia más estrecha

Entre las organizaciones que suscriben la posición aparecen sociedades vinculadas a microbiología, bioquímica, fisiología, psicología, geología, matemáticas, genética, estadística, neurociencia, arqueología, astronomía, ecología, musicología y diversas ramas de la biología, entre otras.

La diversidad de los firmantes es también parte de su argumento. La declaración advierte que áreas como matemáticas, ciencias sociales, humanidades y artes no deben ser consideradas compartimentos separados de las prioridades productivas, tecnológicas o sociales del país, pues muchas veces proporcionan conocimientos, metodologías y capacidades indispensables para resolver problemas complejos.

Para las sociedades científicas, el desarrollo de áreas consideradas estratégicas requiere precisamente de un ecosistema diverso y de la interacción entre disciplinas. Reducir esa diversidad, sostienen, puede tener consecuencias que van bastante más allá del concurso particular que hoy está en discusión.

El punto es especialmente sensible porque el Fondecyt de Postdoctorado cumple una función en una etapa temprana de la trayectoria científica. Su objetivo no se limita al financiamiento de proyectos individuales: permite incorporar investigadores jóvenes a universidades y grupos de investigación, consolidar líneas de trabajo y formar nuevo capital humano avanzado.

Según las organizaciones, los postdoctorantes participan además en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado, introducen metodologías y se integran a redes de colaboración. Por ello, argumentan, restringir las disciplinas que pueden competir termina teniendo efectos sobre las capacidades futuras de universidades y centros de investigación.

El segundo conflicto: los investigadores extranjeros

La controversia tiene un segundo componente que las sociedades consideran igualmente relevante: la restricción a la participación de investigadores extranjeros.

Las organizaciones cuestionan la lógica de asociar el fortalecimiento de la ciencia nacional exclusivamente con la nacionalidad de quien recibe el financiamiento. Recuerdan que un investigador extranjero beneficiado por un Fondecyt de Postdoctorado realiza su trabajo en una institución chilena, se integra a equipos locales, forma estudiantes y genera redes que posteriormente pueden permanecer vinculadas al país.

La declaración incluso aborda una eventual explicación administrativa. Si el problema está relacionado con los tiempos necesarios para obtener visas, permisos u otros documentos que permitan ejecutar oportunamente los proyectos, sostienen los científicos, la solución debería encontrarse en los procedimientos administrativos y migratorios y no en excluir a investigadores extranjeros de la competencia.

De lo contrario, advierten, una dificultad administrativa termina convirtiéndose en un criterio de política científica.

La internacionalización bajo alerta

Este punto abre una discusión mayor para el sistema científico chileno.

Las sociedades sostienen que, debido a su tamaño, Chile depende particularmente de su capacidad para conectarse con redes internacionales de investigación. La circulación de científicos entre países, las colaboraciones institucionales y la incorporación de especialistas extranjeros permiten ampliar la masa crítica disponible y acceder a nuevas capacidades.

Chile, además, ha desarrollado áreas de investigación capaces de atraer científicos desde el extranjero. Para las organizaciones firmantes, esa capacidad constituye en sí misma un indicador del desarrollo alcanzado por determinados grupos y universidades.

Cerrar o limitar esa circulación podría, según advierten, poner al país en una dirección contraria a la seguida por sistemas científicos que buscan activamente captar talento internacional.

En la carta dirigida como respuesta a la ministra Lincolao, las sociedades sintetizan la posición: la internacionalización “no constituye un elemento accesorio”, sino una condición para el desarrollo de un sistema científico de las dimensiones del chileno.

Una advertencia hacia el futuro

El conflicto, de todos modos, no parece circunscribirse solamente al próximo concurso.

Una de las principales inquietudes expresadas por las organizaciones es que el uso de prioridades disciplinarias pueda posteriormente extenderse a otros instrumentos de investigación básica. Las sociedades llaman, por ello, a evaluar no solo los efectos inmediatos de las modificaciones, sino sus consecuencias acumulativas.

Construir capacidades científicas, recuerdan, requiere años de inversión. Laboratorios, equipos humanos, programas de postgrado y redes internacionales pueden tardar largos períodos en consolidarse, mientras que su debilitamiento puede ocurrir con mucha mayor rapidez.

“Reducir la diversidad disciplinaria y las posibilidades de atraer investigadores desde otros países puede debilitar capacidades cuya recuperación posteriormente resulte lenta y costosa”, señala la declaración.

Las organizaciones pidieron revisar tanto el criterio de áreas prioritarias como las restricciones aplicadas a investigadores extranjeros y ofrecieron participar en el diseño de las políticas que regulan el sistema.

El mensaje final apunta directamente al método mediante el cual deberían adoptarse estas decisiones: transparencia, evidencia y participación efectiva de la comunidad científica. Para los firmantes, definir prioridades nacionales no debería significar sacrificar dos características que consideran centrales para la ciencia chilena: la diversidad disciplinaria y su integración con la comunidad científica internacional.

Lista sociedades científicas en desacuerdo con la ministra Lincolao

Sociedad de Microbiología de Chile (SOMICH)

Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile (SBBMCh)

Sociedad Chilena de Fonoaudiología (SOCHIFO)

Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas

Sociedad Científica de Psicología (SCP)

Sociedad Geológica de Chile (SGCh)

Sociedad de Biología del Desarrollo de Chile (SBDCh)

Sociedad Biología Vegetal

Agrupación por la Biotecnología y la Sostenibilidad Alimentaria (ABSA Chile)

Sociedad de Matemática de Chile (SOMACHI)

Sociedad Chilena de Educación Matemática (SOCHIEM)

Sociedad de Genética de Chile (SOCHIGEN)

Sociedad Chilena de Estadística (SOCHE)

Sociedad de Biología Celular de Chile (SBCCH)

Sociedad de Kinesiología Maxilofacial y Trastornos Cráneo Cervicales (SOKIMAX)

Sociedad Chilena de Fonoaudiología (SOCHIFO)

Sociedad de Farmacología de Chile (SOFARCHI)

Sociedad Chilena de Neurociencia (SCN)

Sociedad Chilena de Arqueología (SChA)

Sociedad Chilena de Imágenes Científicas (SoChIC)

Sociedad Chilena de Reproduccion y Desarrollo (SCHRD)

Asociación chilena de Inmunología (ASOCHIN)

Sociedad Chilena de Musicología (SChM)

Sociedad Chilena de Evolución (SOCEVOL)

Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS)

Sociedad Chilena de Bioinformatica (SCB)

Sociedad Chilena de Anatomia (SCHA)

Sociedad de Ecología (SOCECOL)

Sociedad Chilena de Arquelogia (SChA)

Sociedad Chilena del Suelo (SCHCS)