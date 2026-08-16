Tecnología para el hogar: cuando el diseño también empieza a ahorrar tiempo

La tecnología para el hogar está entrando en una nueva etapa. Si durante años la idea de una “casa inteligente” estuvo asociada principalmente a dispositivos conectados y aplicaciones capaces de encender luces o controlar aparatos a distancia, el foco comienza a desplazarse hacia algo más cotidiano: cómo conseguir que la tecnología simplifique pequeñas tareas, optimice el uso del tiempo y haga que los espacios funcionen mejor.

El cambio se aprecia especialmente en los electrodomésticos. Refrigeradores, lavadoras, sistemas de climatización, aspiradoras y otros equipos han incorporado sensores, automatización, conectividad e inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el diseño industrial empieza a prestar mayor atención a cómo integrar esas tecnologías en el hogar sin sumar complejidad.

La evolución de los estándares para casas conectadas también apunta en esa dirección, ampliando sus capacidades hacia los electrodomésticos y la gestión energética, con el objetivo de que distintos dispositivos puedan comunicarse y administrarse dentro de un mismo ecosistema.

La tendencia, en definitiva, es pasar del electrodoméstico como objeto aislado al hogar entendido como un sistema.

Menos pasos para las tareas cotidianas

Buena parte de la innovación doméstica actual puede parecer pequeña cuando se observa función por función. Una puerta que permite saber qué hay dentro sin necesidad de abrirla, una lavadora que ajusta automáticamente determinados parámetros, un sistema de climatización que puede controlarse a distancia o una aplicación que reúne distintos equipos son ejemplos de una misma búsqueda: reducir pasos en acciones que se repiten todos los días.

Samsung ha presentado este año una línea de equipos conectados mediante SmartThings, mientras su estrategia global apunta a que los electrodomésticos puedan compartir información y gestionarse desde un mismo ecosistema.

“Buscamos desarrollar soluciones que respondan a las nuevas necesidades de las personas, combinando innovación, diseño y tecnología para hacer más simple la vida cotidiana”, señala María Constanza Itikawa, gerente de Consumer Electronics de Samsung Chile.

La conectividad también comienza a relacionarse con la eficiencia energética. Los nuevos estándares para el hogar inteligente incorporan funciones de monitoreo y administración del consumo, mientras algunos fabricantes permiten revisar y modificar desde una aplicación la manera en que determinados electrodomésticos utilizan energía.

El refrigerador como ejemplo

Esa convergencia entre diseño físico y tecnología tiene una nueva expresión en Chile con la llegada del Bespoke AI Refrigerador French Door con AutoView, presentado por Samsung.

Uno de sus elementos más visibles es AutoView, una función que permite observar parte del interior al aproximarse a la puerta, sin necesidad de abrirla. La idea es sencilla, pero refleja bien hacia dónde avanza el diseño doméstico: incorporar tecnología en aquellos pequeños gestos que forman parte de la rutina.

El formato French Door suma otras decisiones relacionadas con el uso del espacio y la organización, como cajones en el congelador para facilitar la visibilidad de los alimentos y puertas diseñadas para requerir menos espacio lateral durante su apertura, según explicó el diseñador Cristián Preece durante la presentación del producto.

“Su gran capacidad permite organizar mejor los alimentos, mientras que sus puertas, que giran sobre su propio eje, ayudan a optimizar el espacio en la cocina. La congeladora, además, incorpora cajones que permiten tener una mayor visibilidad y orden de los alimentos”, señaló.

En el caso de AutoView, la consecuencia práctica también es reducir aperturas innecesarias del refrigerador.

La incorporación de SmartThings agrega otra dimensión. El equipo puede integrarse al sistema de dispositivos conectados de Samsung y determinadas funciones pueden administrarse desde un teléfono, convirtiendo un electrodoméstico tradicionalmente autónomo en parte de una red doméstica. La plataforma permite controlar y monitorear desde un mismo lugar distintos tipos de aparatos conectados.

Cuando la tecnología se nota menos

Paradójicamente, uno de los indicadores del avance de la tecnología para el hogar podría ser que cada vez sea necesario prestarle menos atención.

El objetivo ya no es necesariamente sumar pantallas o aplicaciones, sino conseguir que determinadas acciones ocurran con menor intervención: controlar el consumo, encontrar rápidamente lo que se busca, ajustar un equipo desde otro lugar o evitar pasos que hasta ahora eran parte inevitable de una tarea.

Ese es también uno de los desafíos para la industria. Una vivienda no se vuelve necesariamente más inteligente por acumular dispositivos conectados. La diferencia aparece cuando esos dispositivos funcionan juntos y consiguen ahorrar tiempo, espacio, energía o esfuerzo.

En ese escenario, diseño y tecnología dejan de avanzar por caminos separados. La innovación no está solamente en que un refrigerador pueda conectarse a internet o incorporar inteligencia artificial, sino en que esas capacidades permitan abrir menos veces una puerta, organizar mejor los alimentos, aprovechar de otra manera una cocina o reducir decisiones repetitivas.

El hogar del futuro, en ese sentido, no es tan distinto al actual, solo funciona mejor y mas eficientemente.

Los electrodomésticos, además, están dejando de ser elementos que se intentan esconder dentro de la cocina para convertirse en parte de su diseño. Materiales, terminaciones, sistemas de apertura, distribución interior y dimensiones comienzan a pensarse junto con las funciones digitales.