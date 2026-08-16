[Lo+Leído] Gobierno suma 40 autoridades fuera en cinco meses: sale seremi de Salud de Los Lagos

Salud pidió la renuncia de Evelyn Brintrup, quien enfrenta denuncias bajo Ley Karin, querellas y acciones de tutela laboral. Su salida eleva a 33 los seremis que han dejado sus cargos y a 40 las autoridades que han salido del Gobierno.

El Ministerio de Salud solicitó la renuncia de la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, en medio de diversas denuncias laborales en su contra.

Con su salida, el Gobierno de José Antonio Kast acumula 40 autoridades que han dejado sus cargos durante sus primeros cinco meses: dos ministras, cinco subsecretarios y 33 seremis.

Brintrup enfrentaba denuncias vinculadas a la Ley Karin y acciones judiciales presentadas por funcionarios, antecedentes que están siendo investigados.

Antes de dejar el cargo, Brintrup había defendido la necesidad de esperar el resultado de las indagatorias y señaló que los hechos debían ser comprobados mediante una investigación exhaustiva.

La salida había sido solicitada por la ANEF; Brintrup es enfermera, militante de la UDI y anteriormente se desempeñó como enfermera clínica, jefa de Salud Rural en Puerto Montt y concejal de Llanquihue. Siga leyendo en El Mostrador