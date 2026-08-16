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[Lo+Leído] Gobierno suma 40 autoridades fuera en cinco meses: sale seremi de Salud de Los Lagos
Salud pidió la renuncia de Evelyn Brintrup, quien enfrenta denuncias bajo Ley Karin, querellas y acciones de tutela laboral. Su salida eleva a 33 los seremis que han dejado sus cargos y a 40 las autoridades que han salido del Gobierno.
- El Ministerio de Salud solicitó la renuncia de la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, en medio de diversas denuncias laborales en su contra.
- Con su salida, el Gobierno de José Antonio Kast acumula 40 autoridades que han dejado sus cargos durante sus primeros cinco meses: dos ministras, cinco subsecretarios y 33 seremis.
- Brintrup enfrentaba denuncias vinculadas a la Ley Karin y acciones judiciales presentadas por funcionarios, antecedentes que están siendo investigados.
- Antes de dejar el cargo, Brintrup había defendido la necesidad de esperar el resultado de las indagatorias y señaló que los hechos debían ser comprobados mediante una investigación exhaustiva.
- La salida había sido solicitada por la ANEF; Brintrup es enfermera, militante de la UDI y anteriormente se desempeñó como enfermera clínica, jefa de Salud Rural en Puerto Montt y concejal de Llanquihue.