[Lo+Leído]Confirman otros 15 de años de cárcel para Miguel Krassnoff por desaparición de estudiante

Con la confirmación de la sentencia en contra del exoficial de la DINA, por la desaparición de Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, en 1974, las penas en su contra ya superan los mil años de presidio.https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/08/13/confirman-otros-15-de-anos-de-carcel-para-miguel-k

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena contra el exbrigadier del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko por el secuestro calificado del estudiante de la Universidad de Chile Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, ocurrido en 1974.

Krassnoff, quien era miembro de la DINA y jefe de la Brigada Caupolicán, fue condenado a 15 años de presidio como autor del delito, acumulando con esta sentencia más de mil años de cárcel por diversos delitos de lesa humanidad.

El tribunal confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia dictada en diciembre de 2025 por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza.

Araneda Pizzini, militante del MIR, fue detenido el 10 de agosto de 1974 en La Reina por agentes de la DINA y posteriormente fue identificado por testigos en Londres 38; habría sido trasladado al cuartel 4 Álamos, desde donde desapareció.

Pese a las diligencias realizadas por su familia y las acciones judiciales y de búsqueda desplegadas, hasta la fecha no se ha logrado determinar el paradero de Araneda Pizzini. Siga leyendo en El Mostrador