Vaca muerta: Peter Thiel entra a la propiedad del mayor yacimiento de gas y petróleo de Argentina

El multimillonario Peter Thiel, dueño de la empresa de Inteligencia Artificial enfocada en la Defensa Palantir, compró el 1% de la empresa petrolera argentina Vista, que controla Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de gas natural y petróleo del continente, ubicado en la Provincia de Neuquén, y que desde 2025 abastece a la chilena ENAP. Se estima que la mitad del consumo de gas e hidrocarburos de Argentina procede de dicho yacimiento.

La información se hizo pública luego de Thiel informara al respecto a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. El fondo de inversión ⁠Thiel Macro LLC, propiedad del magnate, informó ante la SEC una compra de acciones por cerca de 76 millones de dólares, lo que ​equivale ​a una participación del 1% del capital ​de Vista, empresa que ha invertido más de 6.500 millones ​de dólares en Argentina y aumentó en mayo su proyección ‌de inversión y producción en Vaca Muerta. Otros inversionistas del yacimiento son Vistra, Amazon, American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy, CMS Energy y X-energy.

La noticia se conoce cuatro meses después de Thiel se reuniera con el Presidente de Argentina, Javier Milei, luego de lo cual este dijo a los medios que habían conversado sobre temas económicos y el mutuo rechazo de ambos a los impuestos sobre el patrimonio.

Tras ello, trascendió que Thiel compró una mansión en Buenos Aires, una casona tasada en 12 millones de dólares en el sector de Barrio Parque (también conocido como Palermo Chico), y que a futuro pretende trasladar a su familia (compuesta por su esposo y dos niños) a dicha capital. Thiel fue uno de los fundadores de Pay Pal, junto a Elon Musk, y su fortuna hoy es de 32 billones de dólares, según Forbes.

Previo a su viaje por Argentina, donde estuvo cerca de una semana, el magnate permaneció en Ecuador, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa, y luego aterrizó en Santiago, donde su presencia fue revelada por José Piñera.

Thiel en Santiago

En La Moneda, Peter Thiel fue recibido por el presidente José Antonio Kast hacia fines de abril. A diferencia de Argentina, no hubo fotografías oficiales, comunicados de prensa ni registro del encuentro en la agenda presidencial y la existencia de la cita solo se confirmó luego de que el diputado Gonzalo Winter (FA) oficiara a la Presidencia, desde la cual reconocieron una reunión “breve” y “meramente protocolar”.

Según La Moneda, no existen actas, minutas, memorandos ni una nómina oficial de asistentes.

Durante la misma visita, Thiel se reunió en el hotel Mandarín Oriental con José Piñera. El exministro publicó el 25 de abril una fotografía que permitió comprobar la presencia del magnate. Según el Diario Financiero, el sistema chileno de AFP fue uno de los asuntos centrales.

La tercera cita conocida fue con Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario. El encuentro fue un desayuno realizado en el mismo hotel, y en dicha ocasión, según contó Kaiser en Radio El Conqusitador, Thiel le adelantó lo que ahora se concreta: estaba buscando oportunidades para invertir en minería en Chile y Argentina.

También hablaron de geopolítica, corporaciones transnacionales y la crisis de la democracia occidental.

Thiel, nacido en Alemania, se presenta como “libertario” y es seguidor de la doctrina de la “Ilustración oscura”, planteada en 2007 por el ingeniero Curtis Yarvin, la cual plantea que la época de la ilustración solo trajo miseria a la humanidad y que es necesario volver al feudalismo, donde un señor feudal administraba pequeños feudos para su propia conveniencia y la de sus súbditos.

En 2009, Thiel publicó un ensayo en el cual afirmó que no creía compatibles la libertad y la democracia. Ha sido el principal financista del actual vicepresidente de Estados Unidos y probable candidato presidencial en 2028, JD Vance, y su empresa Palantir provee inteligencia artificial de combate a organizaciones como el ICE norteamericano o el Ejército de Israel.