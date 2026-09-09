Apple se suma a la tendencia de los plegables con el nuevo iPhone Duo

Apple celebró este miércoles 9 de septiembre su evento “Surprise and Shine” desde el Steve Jobs Theater, en Cupertino. Fue la primera keynote dirigida por John Ternus como director ejecutivo, tras suceder a Tim Cook el 1 de septiembre. El propio Cook estuvo presente entre el público, ahora como presidente ejecutivo del directorio, y la transmisión incluyó un video que marcó ese traspaso de mando de forma explícita antes de que Ternus tomara la palabra.

Ternus abrió hablando de inteligencia artificial, describiéndola como un “centro personal inteligente” que corre en el dispositivo cuando es posible, insistiendo en la privacidad como eje del diseño de Apple Intelligence. Gran parte de esa sección repasó funciones ya mostradas en la conferencia de desarrolladores de junio. La noticia nueva ahí fue el calendario: Apple Intelligence llegará en español durante octubre.

iPhone 18 Pro y Pro Max: más caros, con la primera apertura variable de un iPhone

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max llegan con el chip A20 Pro, fabricado en el proceso de 2 nanómetros de TSMC, con mejoras de rendimiento y eficiencia energética que Apple no detalló en cifras memorables para el público general. Corren con arquitectura híbrida y traen 32 núcleos de Neural Engine, además de un rediseño térmico que conecta el chip directamente a una cámara de vapor de nueva generación, con el triple de superficie que la del iPhone 17 Pro.

La cámara es el cambio más relevante de esta generación. El sensor principal Fusion de 48 megapíxeles suma apertura variable automática, algo que ningún iPhone tenía hasta ahora: el propio teléfono ajusta cuánta luz entra según la escena, lo que en la práctica se traduce en mejor modo noche. Apple también incorporó controles profesionales nativos de foto y video (velocidad de obturación, seguimiento de foco y más) sin depender de aplicaciones de terceros, un reclamo que los usuarios avanzados le hacían a la marca desde hace años. Los estilos fotográficos ahora permiten controlar textura y grano, y una función llamada Apple Reference Image firma los datos de cada foto a nivel de píxel, funcionando como una especie de negativo digital que permite verificar después si una imagen fue editada o generada con inteligencia artificial.

La batería del iPhone 18 Pro alcanza, según Apple, la misma duración que tenía el iPhone 17 Pro Max, y la del Pro Max es superior a eso, aunque la compañía no entregó cifras exactas, como es su costumbre. Los colores confirmados son negro, azul claro (llamado Glaciar), un tono burdeo oscuro (Borgoña) y plata.

Los precios subieron 100 dólares respecto a la generación anterior en Estados Unidos: el iPhone 17 Pro había partido en 1.099 dólares y el 17 Pro Max en 1.199, mientras que ahora el 18 Pro parte en 1.199 dólares y el 18 Pro Max en 1.299, ambos por 256 GB. En Chile, el iPhone 18 Pro parte en $1.549.990 y el Pro Max en $1.699.990. La preventa comienza el sábado 12 de septiembre y llegan a tiendas el 22 de septiembre en Chile, cuatro días después que en Estados Unidos, donde estarán disponibles desde el 18.

AirPods 5: más silenciosos

Los nuevos AirPods 5 mantienen el diseño open-ear sin punta de silicona que introdujeron los AirPods 4, pero suman audio espacial más personalizado y 50% más reducción de ruido que su antecesor, lo que Apple describe como lo más silencioso que ha logrado en este formato abierto. Incorporan además Live Translation, la función de traducción en tiempo real, y Apple asegura que son más duraderos que generaciones anteriores, aunque sin entregar una certificación de resistencia al agua o polvo específica.

El modelo base cuesta 129 dólares, el mismo precio que tenía la versión anterior sin cancelación activa de ruido. Existe una segunda versión con controles en el vástago, más batería y, por primera vez, carga inalámbrica en un modelo de AirPods que no pertenece a la línea Pro, a 149 dólares. Ambos llegan el 18 de septiembre.

Apple Watch Series 12 y Ultra 4: la salud como prioridad

El Apple Watch Series 12 y el Ultra 4 mantienen el mismo tamaño físico que sus antecesores, pero Apple rediseñó por completo el arreglo de sensores de salud: más área de electrodos y sensores ópticos verdes más grandes, que ahora toman mediciones cada cinco segundos. La compañía lo describe como el sensor de ritmo cardíaco más preciso jamás incorporado en un reloj inteligente, con mejoras directas en la medición de variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV).

Entre las funciones nuevas destaca un puntaje de “preparación” (readiness) que va de 1 a 10 y se actualiza durante el día, en la misma línea de lo que ofrece Garmin con su métrica equivalente. Apple Intelligence ahora ayuda a contextualizar esas métricas de salud para que el usuario entienda mejor sus datos, y se suma un indicador de “edad de salud” (Health Age), un concepto similar al que popularizó la marca Whoop. Apple Fitness además incorpora un análisis corporal mediante la cámara del iPhone, que evalúa la forma de ejecutar un ejercicio y entrega retroalimentación en conjunto con el reloj.

Todo esto corre sobre el nuevo chip S11, que también habilita una nueva sección llamada Audio Intelligence: reconocimiento de sonidos como sirenas, alarmas o llanto de bebés, una función de “rebobinado en vivo” de 15 segundos de audio reciente (Apple mostró como ejemplo poder repetir lo que dijo un mesero al recitar el menú) y Siri Recap, un resumen generado a partir de escucha ambiental de conversaciones. Todo se puede activar o desactivar desde el Centro de Control, y Apple insistió en que el procesamiento es cifrado. Estará disponible en beta más adelante este año, solo en inglés por ahora.

En diseño, el Series 12 suma colores nuevos en aluminio (gris espacial, negro, oro claro y bronce oscuro), variantes en titanio pulido y el regreso de la caja de cerámica, que Apple no ofrecía desde los antiguos modelos Edition. El Ultra 4 mantiene el mismo chip pero con más batería.

Los precios en Estados Unidos son 399 dólares para el Series 12 y 799 para el Ultra 4. En Chile, el Series 12 parte en $499.990 en aluminio, $899.990 en titanio y $1.099.990 en cerámica, mientras que el Ultra 4 parte en $999.990. Ambos llegan a tiendas el 22 de septiembre en Chile y el 18 en Estados Unidos, con preventa el 12 de septiembre en ambos países.

iPhone Duo: el primer plegable de Apple

El plato principal del evento fue el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la historia de Apple. La compañía dedicó buena parte de su presentación a explicar por qué se demoró tanto: según mostraron en el escenario, no les convencía hacia dónde había ido el resto de la industria en esta categoría, criticando directamente la sensación plástica de las pantallas, el pliegue visible y los problemas de durabilidad de los plegables existentes, a los que describieron como si fueran “dos teléfonos pegados” con mala proporción. Apple planteó que quería resolver eso de una forma “reflexiva, como solo Apple puede hacerlo”.

Wilhem Krause, editor del medio especializado en tecnología Clickclick, cree que la apuesta tiene sentido en el momento actual de la categoría. “Después de 7 años desde el primer plegable comercializado de manera masiva, se hace muy interesante la propuesta de Apple en esta materia. Están apostando por un factor de forma que hace un par de años algunas marcas como Google probaron y descartaron. Quizás la optimización y trabajo de software de Apple hacen que los plegables tengan más sentido para más gente”, señala.

El resultado, al menos sobre el papel, aborda justamente los dos problemas que Krause menciona. El pliegue central del iPhone Duo es plano, sin la hendidura visible que tienen todos los plegables actuales del mercado, algo que ninguna marca ha logrado resolver hasta ahora. Y el dispositivo tiene certificación IP68, resistencia completa al agua y polvo. Un estándar poco común en la categoría.

La pantalla interna mide 7,6 pulgadas Super Retina XDR, un 50% más grande que la del iPhone 18 Pro Max, y Apple la describe como la pantalla más grande jamás puesta en un iPhone. Cerrado, el equipo muestra una pantalla externa de 5,4 pulgadas, lo suficientemente compacta para usarse con una mano. El panel interno tiene un acabado mate con nanotextura, un polímero personalizado y un recubrimiento que Apple llama “Apple Design Coating” para resistencia a rayones, además de Ceramic Shield 2 tanto al frente como atrás. Una vez desplegado, es el iPhone más delgado que ha fabricado la compañía.

El cuerpo es de titanio grado 5. No tiene Face ID: por las restricciones de espacio que impone un equipo tan delgado, Apple optó por Touch ID integrado en el botón lateral. La cámara trasera combina el mismo sensor principal Fusion de 48 megapíxeles del iPhone 18 Pro con un lente ultra gran angular, y la cámara frontal usa la función Center Stage. Además, incorpora una cámara bajo la pantalla interna, la misma tecnología que Samsung probó y terminó abandonando en generaciones anteriores de sus plegables; Apple la describe como discreta hasta que se necesita.

El diseño exterior es asimétrico, con los bordes cerrados, y cuando el equipo está plegado aparece un dock lateral con accesos rápidos en la pantalla externa. La interfaz de iOS se adapta también cuando el teléfono queda semiabierto o en ángulo, de forma similar al modo flex que ya ofrecen otros plegables del mercado, útil para videollamadas o para ver contenido sin sostener el equipo. Apple mostró además transiciones muy pulidas entre el modo plegado y desplegado dentro de iOS.

La batería consiste en dos celdas, una en cada mitad del cuerpo. Apple habló de autonomía “para todo el día” y mencionó 31 horas de reproducción de video y 24 horas de uso general por carga, sin entregar la capacidad exacta en mAh.

El iPhone Duo estará disponible en dos colores, Starwhite y Night Sky (blanco y azul oscuro), y parte en 1.999 dólares por 256 GB en Estados Unidos. En Chile, el precio de partida es $2.499.990, equivalente a $104.166 mensuales en 24 cuotas. La preventa comienza el 16 de octubre en ambos países, y llega a tiendas el 23 de octubre tanto en Chile como en Estados Unidos, una de las pocas veces en que el lanzamiento comercial coincide exactamente en ambos mercados.