Otro joven se suma a los altos pagos en las contrataciones del Gobierno

Un nuevo caso de jóvenes con altas remuneraciones de contrataciones del gobierno se suma. Emilio Court Bengolea es un estudiante de cuarto año de derecho en la Universidad de Chile, pertenece al círculo cercano del Presidente José Antonio Kast y formó parte de la Oficina del Presidente Electo (OPE). Sus ingresos llegan hasta $3,7 millones brutos, incluyendo viáticos por viajes acompañando al mandatario.

Anteriormente, Court ya había recibido cuestionamientos por su sueldo antes del cambio de mando. Afirmó que la OPE no utilizaba recursos públicos.

La última controversia sobre las contrataciones del Gobierno fue el practicante Cristóbal Soto, de primer año en Periodismo, remunerado con $1,9 millones. Ahora, el caso de Court tiene más trayectoria, ya que el asesor registró cuatro pagos durante 2026, según constató información de Radio ADN. En febrero obtuvo $1,7 millones brutos como “experto en gestión administrativa” y en marzo recibió $333 mil por labores vinculadas al traspaso de gobierno.

Hasta junio vuelve a retomar sus funciones para “asesorar la avanzada política presidencial” con una remuneración de $3,7 millones brutos, incluyendo $713 mil en viáticos, bajo el cargo de “experto en producción general”. Según señala La Moneda, el pago más alto en junio corresponde a que no recibió los ingresos de marzo, abril y mayo.

Y en julio, sus ingresos fueron de $1,3 millones, con $160 mil de viáticos, por su trabajo como experto en producción general nuevamente.

Con esto se registran entonces cuatro estudiantes o recién egresados que son contratados con altas remuneraciones o cargos por el Gobierno. Entre ellos está Trinidad Zegers, abogada de 27 años recién titulada hace poco más de cuatro meses, quien asumió en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la coordinación e impulso de la Reforma Procesal Civil por designación del ministro Fernando Rabat.

Luego está la periodista de 24 años, Sofía Shea, quien asumió la dirección de la comunicación digital del Gobierno con un sueldo superior a los 2 millones de pesos luego de estar siete meses en su práctica profesional en la agencia de Felipe Costabal, director de la Secom.

Las últimas declaraciones acerca de la controversia del practicante de Periodismo fueron dadas por el subsecretario Max Pavez, quien defendió su “profesionalismo” y confirmó un próximo ajuste salarial.