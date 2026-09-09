Exfiscal Vinko Fodich fue detenido junto a oficiales de la PDI acusados de secuestro extorsivo

El exfiscal Vinko Fodich fue detenido en las últimas horas, junto a varios oficiales de la PDI en servicio activo, los que según informó radio Bío Bío están acusados de secuestro extorsivo, extorsión e infracción a la ley orgánica de Investigaciones, entre otros delitos.

La emisora aseveró que la causa comenzó por investigaciones del Departamento V (Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones). Según Informe Especial de TVN, las diligencias realizadas esta mañana, que incluyeron el allanamiento a las oficinas del abogado, en Providencia, dicen relación con la extorsión realizada por oficiales de la PDI de La Cisterna en contra de un comerciante chino.

De acuerdo con el primer medio, los funcionarios de la PDI detenidos fueron identificados como Ángelo Stevens Aguilera, José Pinto Insunza y Exequiel Calderón Flores. Además, está detenido Luis Moraga Parisi, nombre que coincide con el de un primo del excandidato presidencial Franco Parisi, quien estuvo implicado en una acusación por estafa y lavado de activos interpuesta contra Franco Parisi por la compra del edificio “Riga”, en La Cisterna, hecho del cual ambos fueron finalmente absueltos, al sobreseerse la causa sin responsables. Moraga Parisi era administrador del lugar, que en su momento fue conocido como “el edificio sin ley”.

Como informó El Mostrador el lunes pasado, Fodich es socio de un ciudadano chino, Taio Chiang, y del chileno Luis Muñoz Moraga, quien fue condenado este año por lavado de activos, en el marco de la investigación realizada por la Fiscalía Regional de Valparaíso en contra de “La Empresa”, organización colombiana dedicada al préstamo “Gota a Gota” en varias regiones chilenas.

Según la investigación liderada por el fiscal Pablo Avendaño, el gerente en Chile de “La empresa” utilizaba la casa de cambios “EPanda”, ubicada en calle Agustinas y propiedad de Muñoz, Jiang y Fodich (quien es el accionista minoritario, con un 20%) para cambiar moneda chilena a dólares, por cifras menores a 10 mil, para luego comprar criptomonedas y enviar dinero a la sede central de la organización criminal, en Cali, Colombia. Como se estableció en la investigación, en 58 envíos de criptomonedas fueron transferidos más de 700 millones de pesos.

Dicha investigación ahora la realiza la Fiscalía Supraterritorial, que también está a cargo de la indagatoria que dio lugar a la detención de Fodich y los oficiales de la PDI, institución que hasta el momento no se ha referido a lo sucedido.

Vinko Fodich Andrade fue fiscal adjunto de Curicó y fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina y actualmente se desempeña como abogado defensor en el estudio jurídico que mantiene en Providencia, junto a los también exfiscales José Antonio Villalobos y Alejandro Peña.

Posteriormente, se desempeñó como jefe de la División de Control y Sanción del Ministerio del Interior, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y fue subsecretario subrogante de Prevención del Delito.