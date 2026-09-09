Instituto para una Sociedad Libre retoma actividades con debate sobre libertad de expresión

El Instituto para una Sociedad Libre (ISL), fundado en 1982, anunció que retomará su actividad con una agenda centrada en el estudio, la formación y la difusión de ideas sobre la libertad, la democracia y el pluralismo. El primer hito de esta nueva etapa será un conversatorio sobre libertad de expresión y cultura de la cancelación.

De acuerdo con la entidad, el relanzamiento busca recuperar su nombre y vocación de origen, pero orientar su trabajo a las preguntas y desafíos actuales de Chile y el mundo. El instituto pretende generar espacios de investigación, conversación y debate sobre las instituciones que protegen la libertad, el rol del Estado y la relación entre libertad, responsabilidad y bien común.

El ISL fue creado el 31 de agosto de 1982 y tuvo como primer presidente a Hernán Larraín Fernández. En su primera etapa reunió a abogados, académicos, economistas, empresarios y profesionales ligados al mundo gremialista, y desarrolló seminarios, encuentros, jornadas de discusión y publicaciones.

Entre sus fundadores y participantes, el comunicado menciona a Jaime Guzmán, Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma, Patricia Matte, Álvaro Donoso, Guillermo Pumpin, Arturo Yrarrázaval, Raúl Bertelsen y Aníbal Vial.

“Una sociedad libre necesita ser pensada, defendida y construida permanentemente”, señala una de las premisas del relanzamiento. La organización sostiene que la libertad no debe entenderse solo como un principio abstracto, sino como una condición para que las personas desarrollen sus proyectos de vida, ejerzan sus derechos, asuman responsabilidades y participen en la construcción del bien común.

Una agenda sobre los desafíos actuales

En esta nueva etapa, el instituto abordará fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales que inciden en la vida de las personas y el desarrollo de las sociedades. Su propósito declarado es promover un debate público informado, riguroso y abierto.

“Creemos que una sociedad libre requiere algo más que buenas instituciones: necesita también ideas, convicciones y personas capaces de comprenderlas, discutirlas y defenderlas”, plantea la entidad.

Como inicio de su nueva agenda, el ISL realizará junto con Faro UDD el conversatorio “Libertad de expresión y cultura de la cancelación”. La actividad está programada para este miércoles 9 de septiembre, a las 09:00 horas, en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo, ubicada en avenida Plaza 680, Las Condes.

El panel estará integrado por el abogado y expresidente del Consejo de Ministros del Perú Pedro Cateriano; el periodista, exdirector del diario español ABC y actual director del medio digital El Debate, Bieito Rubido; y el escritor y profesor investigador de Faro UDD Cristián Warnken.

Con esta actividad, el instituto busca abrir una agenda permanente de conversación y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la libertad en el siglo XXI y volver a posicionarse como un referente en la promoción de una sociedad libre.