Review de Fire Emblem: Fortune’s Weave, una obra maestra (si tienes el tiempo)

Fire Emblem es una de las sagas más longevas de Nintendo en Japón, con raíces que llegan hasta 1990, pero en el resto del mundo tardó años en encontrar público masivo. La franquicia estuvo al borde de la cancelación definitiva hasta que Fire Emblem Awakening, en 2012, la salvó comercialmente. Desde entonces, cada entrega nueva carga con la responsabilidad de mantener viva una saga que ya vivió su propia casi extinción.

Fortune’s Weave llega como la entrega más grande y ambiciosa que ha hecho la serie, y no es una frase tirada al aire: la crítica especializada coincide en describirla exactamente así. Toma la narrativa ramificada y el sistema de gestión de vínculos entre personajes que hizo popular a Three Houses en 2019, y lo combina con las animaciones de combate vistosas que introdujo Engage en 2023. El resultado, según casi todos los medios que lo revisaron, es una síntesis que funciona mejor que cualquiera de sus dos referentes por separado.

Para quién es este juego

Cada Fire Emblem cuenta una historia autoconclusiva en un mundo propio, así que no hace falta haber jugado ninguna entrega anterior para entender Fortune’s Weave. La trama transcurre en el año 1454, en el Imperio Dagdano, donde el regreso de un dios demoniaco llamado Balor obliga a cuatro héroes (Cai, Dietrich, Theodora y Leda) a viajar en el tiempo para reunir aliados y salvar el futuro. Comparte universo con Three Houses, con guiños y referencias para quien jugó esa entrega, pero ninguno de esos detalles es necesario para seguir la trama principal.

El juego se apoya en el mismo esqueleto que popularizaron las tácticas por turnos como XCOM: posicionamiento de unidades sobre un mapa, aprovechamiento de terreno y altura, y decisiones que pesan en cada movimiento. A eso se suma una capa fuerte de gestión de recursos y desarrollo de vínculos entre un elenco de más de treinta personajes jugables, en la línea de lo que ya hacía Three Houses con sus segmentos de academia.

Cientas de horas jugables

La escala de Fortune’s Weave es uno de sus rasgos más comentados. Según la propia ficha del desarrollador, la campaña completa (cuatro héroes con caminos entrelazados repartidos en una estructura de tres actos) ronda las 130 horas. Esa cifra coincide de forma razonable con lo que reportan jugadores que avanzan sin apurarse: hay quien invierte cerca de 40 horas solo en completar cada una de las cuatro rutas iniciales por separado, sin contar los actos posteriores, lo que fácilmente empuja el total por encima de las 150 horas para quien juega a fondo, reinicia capítulos para conseguir todos los vínculos de apoyo entre personajes, o simplemente le gusta invertir tiempo extra entrenando a su elenco.

Sobre la dificultad, la sensación puede variar mucho según la experiencia previa del jugador con el género. Quien ya domina la lógica de Fire Emblem y sabe cómo aprovechar el sistema de entrenamiento puede encontrar incluso la dificultad más alta manejable, mientras que alguien nuevo en estos juegos probablemente sienta una curva bastante más empinada. Es coherente con la crítica que se le hizo en su momento a Three Houses, señalada por varios medios como más permisiva que entregas anteriores de la saga; Fortune’s Weave parece heredar parte de esa accesibilidad, aunque compensa con opciones de dificultad para quien busca más exigencia.

Rendimiento un poco al debe

Acá conviene ser preciso, porque es uno de los puntos donde más se presta a confusión. Fortune’s Weave no corre a 60 cuadros por segundo ni en resolución 4K nativa, como podría sugerir lo fluido que se ve en movimiento. Un análisis técnico de Digital Foundry confirmó que el juego corre a 30 cuadros por segundo fijos, sin caídas, lo que representa una mejora real de estabilidad frente al comportamiento más irregular de Fire Emblem Engage en la Switch original. Pero en resolución, conectado a la TV el juego apunta a una salida de 1440p a partir de una base real de 720p mediante reconstrucción de imagen, y en modo portátil apunta a 1080p desde una base de 540p.

El estilo artístico del juego no busca fotorrealismo ni exige el nivel de detalle que sí justificaría ese techo de 30 cuadros. Considerando el hardware de Switch 2 y el tipo de juego que es, para varios parecía razonable esperar que alcanzara los 60 cuadros. No es un problema que arruine la experiencia (Digital Foundry fue claro en que la ausencia de caídas de cuadros es una mejora concreta respecto a la entrega anterior), pero sí es una limitación bien documentada.

¿Vale la pena por el precio?

A $71.990 pesos en la eShop chilena, Fortune’s Weave es una inversión considerable, pero la relación con el contenido que ofrece es difícil de cuestionar: pocos juegos en el catálogo de Switch 2 entregan cientos de horas de contenido con este nivel de pulido. Es un juego pensado para quien disfruta el ritmo pausado y la profundidad estratégica del género táctico por turnos, no para quien busca una experiencia rápida o casual. Entre la base de fans de la saga, es difícil encontrar a alguien que lo abandone a medio camino: quien lo compra generalmente ya sabe lo que quiere de un Fire Emblem, y esta entrega se lo da con creces.

Veredicto: 9/10