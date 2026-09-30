Al Pan Pan: Katherine Martorell y Danilo Herrera sobre agenda legislativa de Kast, caso Audios y más

El Presidente José Antonio Kast convocó para las 19:30 de este miércoles a quienes encabezan las comisiones de Constitución y Seguridad de ambas cámaras. La cita ocurre después de reveses legislativos, entre ellos el rechazo de una reforma sobre detención de migrantes y dificultades en el Registro de Incivilidades.

El Ejecutivo se abrió a retirar su reforma constitucional de seguridad si los senadores presentan un texto alternativo con apoyo suficiente. La bancada de senadores del PS, en contraste, exige retirarla, paso que todavía no se concreta. El senador Karim Bianchi adelantó que preguntará cómo se financiarán las medidas anunciadas.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre la agenda legislativa pendiente del Gobierno (además de las propuestas que debería adoptar para reactivas la economía y la pista que vuelve a ingresar a Sebastián Piñera al caso Audios) con la secretaria general de Renovación Nacional (RN) y ex subsecretaria durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Katherine Martorell.

Además, revisamos el norte económico y fiscal al que apuntará La Moneda en el Presupuesto 2027 con el cientista político Danilo Herrera.